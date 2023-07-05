В Казани стартует XVII Всероссийский фестиваль «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер»

XVII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» пройдет с 13 июля по 17 августа 2023 года. В программе фестиваля — шесть концертов, которые состоятся на новой стильной площадке города, во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.

В первый вечер на сцену выйдет Фантине — уникальная и талантливая певица российско-доминиканского происхождения. Необычайно талантливая артистка имеет в своем резюме гастрольные концерты по всей России, а также в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии и странах ЕС. В 2020 году Фантине стала четверть-финалисткой ТВ-шоу «Голос 9» на Первом канале.

На «Jazz в Кремле-2023» Фантине исполнит свою знаменитую джазовую программу, а также представит авторскую музыку из альбома Overdue. Артистка также исполнит еще не выпущенные песни на английском, русском и испанском языках в стиле поп/соул.

В 2023 году в течение шести недель на открытой сцене двора Присутственных мест — одной из лучших площадок нашего города — будет звучать джаз и не только. Участниками ХVII сезона фестиваля станут такие признанные мастера импровизационной музыки, как Олег Аккуратов, Леван Ломидзе, Дмитрий Илугдин, Андрей Руденко и другие. Программу форума, ставшего «визитной карточкой» летней культурной Казани, составят шесть концертов и две просветительских лекции от профессора КГК им. Н. Г. Жиганова Александра Маклыгина. Также будет представлена фотовыставка бессменного фотографа фестиваля Ольги Акимичевой «Джазовые звуки сквозь время».

Ежегодный летний музыкальный фестиваль open air «JAZZ в усадьбе Сандецкого», проводимый в Казани с 2007 года, расширил свой формат и в 2017, 2018, 2019 годах был успешно проведен на площадке Казанского Кремля.

Ежегодно 6–7 тыс. человек становятся зрителями фестиваля. Основная часть аудитории — представители деловой, научной, культурной, бизнес-элиты Республики Татарстан, а также гости Казани.

С 2018 года фестиваль успешно позиционируется на главном Международном форуме-фесте России Jazz Across Borders, проходящем ежегодно в Санкт-Петербурге под руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Нестандартный формат фестиваля привлекает к нему пристальное внимание европейской профессиональной музыкальной общественности. Президент и автор фестиваля Ольга Скепнер в 2019 году стала участником в качестве российского джазового продюсера с фестивальным брендом на легендарном мировом джазовом форуме — ежегодной джазовой выставке JAZZAHEAD (Бремен, Германия).

Дата проведения: 13 июля, 19:00

Место проведения: двор Присутственных мест Казанского Кремля

Билеты на концерт можно приобрести на сайте: кассир.ру

Официальный сайт фестиваля: https://jazzkazan.ru/

Взаимодействие со СМИ: Ирина Заболотская, +7 929 720 13 37

jazzkazan2021@gmail.com

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