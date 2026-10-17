В Казани стартует взрослый Гран-при России по фигурному катанию

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В Казани во Дворце спорта стартует взрослый Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27. За два дня в столице Татарстана разыграют медали в четырех дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

Турнир пройдет без Камилы Валиевой: 15 октября стало известно, что фигуристка, изначально заявившаяся на домашний этап, снялась из-за болезни. 20-летняя уроженка Казани должна была впервые после дисквалификации показать на официальных соревнованиях обе программы. Однако в соцсетях спортсменка сообщила, что пропустит соревнования.

В отсутствие Валиевой среди претенденток на победу – Анна Фролова, Камилла Нелюбова и Софья Муравьева. Одним из фаворитов у мужчин станет Евгений Семененко, у которого в нынешнем сезоне уже есть громкая международная победа и приглашение на китайский этап Гран-при ISU.

Расписание Гран-при России в Казани:

17 октября, суббота:

13:30 — мужчины, короткая программа;

15:15 — женщины, короткая программа;

16:55 — спортивные пары, короткая программа;

18:25 — танцы на льду, ритм-танец.

18 октября, воскресенье:

13:00 — мужчины, произвольная программа;

15:05 — женщины, произвольная программа;

17:10 — спортивные пары, произвольная программа;

18:45 — танцы на льду, произвольный танец.

Предварительная заявка:

Женщины: Анна Фролова, Камилла Нелюбова, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Елизавета Куликова, Александра Чаткина, Софья Лукина, Екатерина Кольцова, Риана Кадырова, Алиса Юрова, Анастасия Фурсова и Ксения Синицына.

Мужчины: Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Юрий Сидоров, Артем Ковалев, Константин Сафонов, Семен Соловьев, Иван Конихин, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Вячеслав Проценко и Евгений Пузанов (Белоруссия).

Пары: Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина / Артем Петров, Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко, Вероника Меренкова / Даниль Галимов, Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Анна Карпук / Илья Миронов, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Ева Хмелькова / Владислав Антонышев.

Танцы: Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов, Екатерина Рыбакова / Иван Махоносов, Алиса Абдуллина / Егор Петров, Софья Тютюнина / Матвей Грачев, Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков, Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев.