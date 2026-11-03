В Казани стартует Республиканский конкурс «Культурная столица Татарстана»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани 4 ноября стартует Республиканский конкурс «Культурная столица Татарстана». Его первым участником станет Нижнекамский район. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Конкурс как нельзя лучше показывает, что наша сила – в единстве. Он проходит уже с 2023 года и послужил большим толчком для объединения в том числе землячеств. Все участники конкурса, а также казанцы получат уникальную возможность познакомиться с искусством, культурой, гастрономией районов республики», – заявила она.

По словам Адгамовой, конкурс продлится до 25 марта следующего года. Победитель получит звание «Культурная столица Республики Татарстан – 2027» и сертификат на 3 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса превышает 9,7 млн рублей, уточнила она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Местом проведения станет Центр уникального мастерства, где каждый район покажет свою красоту. Муниципалитеты проведут мастер-классы, выставки, концертные программы. Мы приглашаем прийти с семьями, познакомиться с культурой и просто хорошо провести время», – отметила первый замминистра культуры.

День культуры Нижнекамского района будет приурочен к 60-летию Нижнекамска, который отмечается в этом году. Район представит масштабную культурно-историческую программу «Славься, Нижнекамск: карта великих свершений», рассказала начальник Управления культуры исполкома Нижнекамского района РТ Эльвира Каримуллина.

«Нам выпала честь открывать конкурс в этом году. Мы организуем несколько тематических зон, которые будут представлены выставками, интерактивными играми. Мы представим культурный код нашего города и расскажем о его вкладе в развитие республики», – подчеркнула она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, состоится торжественное открытие павильона «Маленькая Якутия».

«Якутск является нашим городом-побратимом. В павильоне будут проходить мастер-классы, будет представлена якутская продукция. И мы подпишем соглашение», – заключила Каримуллина.

Муниципальные образования Татарстана представляют на конкурсе культурную программу своего района с помощью историко-культурных выставок, презентаций туристических маршрутов, народных художественных промыслов и концертов творческих коллективов. Победитель получает сертификат на развитие материально-технической базы учреждений культуры. Призовой фонд распределяется по зональным категориям в зависимости от численности населения.

Победителем конкурса прошлого года стал Атнинский район.