В Казани стартует прием заявок на конкурс на лучшее новогоднее оформление заведения

Кафе, рестораны и развлекательные комплексы Казани могут принять участие в конкурсе «Новогодняя Казань». Лучшее оформление к празднику станет известно в феврале 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Подать заявку для участия можно с 15 декабря по 9 января по электронной почте tourism.kzn@tatar.ru. Победители будут выбраны в четырех номинациях: «Лучшее новогоднее оформление здания — выбор горожан», «Лучшее новогоднее оформление здания — выбор экспертного жюри», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление — выбор горожан» и «Лучшее внутреннее новогоднее оформление — выбор экспертного жюри».

Как рассказала руководитель Комитета по развитию туризма Дарья Санникова, мероприятие проводится с 2019 года. Тогда за победу боролись 60 представителей сферы гостеприимства, в прошлом году — почти в два раза больше — 111.