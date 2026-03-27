В Казани стартует Неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ в приемной «Единой России»

В Региональной общественной приемной «Единой России» в Казани (ул. К. Маркса, 31/7) с 30 марта по 4 апреля пройдёт Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает официальный портал партии.

В программе запланированы личные встречи с депутатами Госдумы, Госсовета РТ и Казанской городской Думы, горячая линия и вебинары с участием представителей органов власти и экспертов отрасли.

Вебинар «Важные изменения в сфере ЖКХ в 2026 году» пройдет 30 марта. Модератором выступит председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров. Участие примут представители Минстроя РТ, Госжилинспекции РТ, Комитета ЖКХ Казани, Госкомитета РТ по тарифам и ООО «БРиОР+К». После вебинара спикеры проведут тематический приём граждан.

Заместитель секретаря Татарстанского реготделения «Единой России», зампредседателя Комитета Госсовета по социальной политике Ольга Воронова 31 марта обсудит социальные аспекты и права граждан в сфере ЖКХ с представителями Минтруда РТ, Минстроя РТ, Управляющей компании «Жилищный фонд» и Союза потребителей РТ. Завершится день тематическим приёмом.

Член Комитета Госсовета по жилищной политике, гендиректор ООО «Группа компаний «ЖИК города Казани» Эмиль Хуснутдинов 1 апреля проведёт вебинар «Как обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования в жилых домах в Республике Татарстан». Спикерами выступят представители ГЖИ РТ, ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газжилсервис», ООО «УЮТСЕРВИСГРУПП». После состоится приём граждан. В этот же день встречи с жителями проведут депутаты Госдумы Татьяна Ларионова, Рустам Калимуллин и Илья Вольфсон.

Вебинар «Реформа „мусорной“ отрасли в регионе: диалог регоператора, власти и волонтёров» проведёт 2 апреля член Комитета Госсовета по жилищной политике, гендиректор ООО «Управляющая компания ПЖКХ» Евгений Чекашов. Участие также примут замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин и председатель Татарстанского отделения движения «Экосистема» Дилара Сатикова. Приём граждан проведёт депутат Госдумы Айдар Метшин.

Горячая линия по вопросам ЖКХ состоится 3 апреля. На вопросы ответят член Комитета Госсовета РТ по жилищной политике, директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков, а также представители Минстроя РТ, ГЖИ РТ, Комитета ЖКХ Казани, Комитета внешнего благоустройства Казани и ООО «Газпром трансгаз Казань». Приём граждан в этот день проведёт депутат Госдумы Анатолий Иванов.

Мероприятие пройдет в рамках партийных проектов «Школа ЖКХ» и «Городская среда».