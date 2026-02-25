В Казани стартует «Налоговый субботник» – цикл бесплатных встреч для предпринимателей

В Казани 28 февраля стартует цикл бесплатных встреч для малого бизнеса «Налоговый субботник». Они пройдут в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан, стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Налоги ведь не сами по себе существуют. Первая суббота будет посвящена тому, в какой форме оптимально вести малый бизнес. Вторая суббота будет посвящена тому, как правильно составлять договоры, пройдемся по всем видам налогов: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, имущественные налоги. Третья суббота будет посвящена специальным налоговым режимам для малого бизнеса и тому, как из всего набора выбрать наиболее оптимальный для себя», – анонсировал заместитель председателя ТПП РТ Сергей Карпухин, который будет выступать спикером на всех трех встречах.

Он обладает 20-летним опытом преподавательской работы в Казанском финансово-экономическом институте и Казанском федеральном университете, имеет практику работы аудитором, входит в состав экспертных советов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Государственном Совете Республики Татарстан.

Напомним, что с 2026 года в силу вступили изменения в федеральном налоговом законодательстве. Среди них, повышение НДС с 20 до 22%.

С этого года снижается предельный уровень годового дохода для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении предприниматель обязан уплачивать НДС. Так, предельный доход составит: 20 млн рублей – в 2026 году, 15 млн рублей – в 2027 году, 10 млн рублей – с 2028 года и так далее.

«Под изменения на УСН попадают более 16 тыс. субъектов малого бизнеса в нашей республике, из которых более 8 тыс. начнут работать по новым условиям уже с 2026 года», – рассказала на пресс-конференции первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

«Повлиять на это мы не можем, но надо создать такие условия, чтобы у бизнеса переходный период был. Для этого совместно с Министерством экономики, с Фондом поддержки предпринимательства РТ мы предпринимаем меры. Мы должны подготовить предпринимателей, чтобы они выжили. Это как если вы не умеете плавать, а вас в воду кинули. А тут наша задача научить немного плавать в этих вопросах», – сказал на пресс-конференции председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.