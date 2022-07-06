В Казани стартует международный фестиваль «JAZZ в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер»

14 июля в музее изобразительных искусств РТ в Казани состоится первый концерт XVI сезона Международного фестиваля импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер». На сцену в этот вечер выйдут артисты NMProjec и известная соул-певица Светлана Жаворонкова.

NMProject возник в результате совместных джемов лучших музыкантов в джазовом поколении next – саксофониста Николая Моисеенко, басиста Сергея Гейера, барабанщика Петра Ившина и клавишника Владимира Луизо. Музыка группы настолько изобретательна, что на нее нельзя нацепить какой-либо ярлык: здесь и «забойный» фанк и сложные соло, напоминающие о классике фьюжна.

Певица и автор песен Светлана Жаворонкова хорошо известна на российской сцене. Ее чувственный сочный голос с тончайшими нюансами и обертонами, с оригинальной драйвовой подачей, песни в стиле соул – и R’n’B, сыгранные в лучших традициях жанра, приковывают к ней внимание публики. Природный талант певицы, помноженный на труд, плюс прекрасный вкус и понимание актуальных тенденций западной музыки делают каждое выступление Светланы неожиданным и притягательным.

Концерт начнется в 19.00 по адресу: ул.Карла Маркса, 64. Билеты на концерт можно приобрести на сайте https://kassir.ru или на сайте фестиваля.

Для справки:

Ежегодный летний музыкальный фестиваль open air, который проводится с 2006 года и входит в пятерку лучших фестивалей России. Он уникален по формату не только в общероссийском пространстве, но и в контексте зарубежного фестивального джазового направления. За 16 лет организаторами фестиваля было сделано почти невозможное: тысячи людей изменили свое отношение к музыке, джазовому и импровизационному искусству, десятки артистов были услышаны широкой аудиторией, за последние пять лет фестиваль стал событием, привлекающим большое число туристов в Казань и Республику Татарстан.

В течение 10 лет фестиваль проходил в «Усадьбе Сандецкого» (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан). Три следующих сезона успешно осуществлялся в Кремле (Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»). В 2021 году фестиваль вновь вернулся в «родной дом» — Усадьбу Сандецкого. Продолжительность фестиваля составляет два месяца (от 4 до 8 концертов по четвергам). Стилистика многообразна: каждый концертный вечер отводится определенному музыкальному направлению. Тем самым, общая палитра фестиваля выглядит широкой и разносторонней: от мэйнстрима, до джаз-рока, боссановы и фьюжн.

С 2018 года фестиваль успешно позиционируется на главном Международном форуме-фесте страны «Jazz Across Borders», проходящем ежегодно в Санкт Петербурге под руководством Народного артиста России Игоря Бутмана. Нестандартный формат фестиваля привлекает к нему пристальное внимание европейской профессиональной музыкальной общественности. Президент и автор фестиваля Ольга Скепнер в 2019 году стала участником в качестве российского джазового продюсера с фестивальным брендом на легендарном мировом джазовом форуме — ежегодной джазовой выставке «JAZZAHEAD» (Бремен, Германия).