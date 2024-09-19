В Казани стартует лаборатория современной музыки

С 26 сентября по 8 ноября состоится II Международная лаборатория современной музыки Synesthesia Lab. В рамках проекта пройдет множество концертов, лекций и мастер-классов на разных музыкальных площадках Казани. Для участия в лаборатории было получено 146 заявок из 30 стран мира. В жюри вошли куратор Synesthesia Lab и композитор Роман Пархоменко, музыкальный журналист, музыковед и продюсер Владимир Жалнин, а также композиторы Александр Хубеев и Анна Поспелова.

Участники лаборатории создали новые сочинения для ведущих российских исполнителей современной музыки: Московского ансамбля современной музыки, Оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной (приглашенный дирижер – Фёдор Леднёв), Оркестра Euphoria (дирижер – Елизавета Корнеева), ансамбля InterText, струнного квартета Vacuum, ансамбля ударных инструментов «Пространство Ритма». Также в рамках лаборатории состоится премьера экспериментального электронного проекта SYNTHesia, в котором примет участие композитор, саунд-артист и продюсер Юрий Усачёв. Организаторы проекта – Союз композиторов России и Центр современной музыки Софии Губайдулиной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект проходит в рамках фестиваля «Звучащий дом Софии».

«Я предпочитаю называть Synesthesia Lab проектом, чтобы показать его изменчивость, – говорит куратор проекта, композитор Роман Пархоменко. – Каждый год мы планируем менять формат. Изначально проект создавался как семинар для композиторов. Уже тогда мы получили около 100 заявок на участие, поэтому было принято решение расширить масштаб лаборатории, чтобы провести полноценный фестиваль. В рамках первой Synesthesia Lab было исполнено 30 мировых премьер композиторов со всей планеты! В этом году мы, помимо большого количества концертов и мероприятий, внутри Synesthesia Lab проведем экспериментальный рейвовый проект SYNTHesia, объединяющий артистов из разных направлений музыки».

Впечатляет география, представленная в Synesthesia Lab: Россия, Аргентина, Китай, США, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Австрия, Чехия, Греция, Сингапур, Япония, Швейцария, Мексика, Беларусь, Южная Корея, Испания. В России фестиваль объединил представителей Москвы, Казани, Саратова, Красноярска, Мариуполя, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Synesthesia Lab продолжает намеченные в прошлом году направления и в то же время готовит сюрпризы слушателям.

26 сентября в 18.30 лаборатория откроется в Доме-музее В.П. Аксёнова (ул. К. Маркса, 55) выступлением ансамбля современной академической музыки из Екатеринбурга InterText. Музыканты ансамбля принимали участие в лабораториях «Студии новой музыки», МАСМ, CEAM Artists, создали ряд совместных проектов, среди которых «Фестиваль современной академической музыки XX–XXI» и «Машинерия на Урале», «СоДействие МАСМ и InterText». Ансамбль InterText трижды становился приглашенным ансамблем Международной академии молодых композиторов в Чайковском, а в 2022 году музыканты ансамбля стали номинантами на премию Сергея Курёхина (Санкт-Петербург) с лабораторией Workers Union, проведенной в рамках VI Уральской индустриальной биеннале.

Для визита в Казань коллективом были выбраны сочинения Юрия Каспарова, Анны Поспеловой, Алины Мухаметрахимовой. Также прозвучат специально созданные для этого концерта произведения Александра Перова, Тамары Егоровой, Нахэля Литвина и Янгву Ю. Вход по билетам в музей (100 рублей). Следующий концерт состоится 27 сентября в 19.00 в Центре современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7). В этот вечер с программой Toy piano выступит пианистка, руководитель ансамбля современной академической музыки InterText, соосновательница импровизационного коллектива tsarapina, артистка Театральной платформы «В Центре» — Алина Ежакова (Екатеринбург). Слушатели откроют для себя удивительные возможности тембра игрушечного фортепиано. Игрушечное фортепиано бывает разных форм и размеров, в виде простой клавиатуры, пианино или рояля. И несмотря на то, что инструмент изобрели для занятий музыкой с маленькими детьми, его клавиатура короче, а клавиши меньше — профессиональные музыканты активно используют «игрушку» для воплощения своих оригинальных авторских идей.

В программе концерта также прозвучат произведения Джона Кейджа, который первый стал писать музыку для этого инструмента, современных композиторов Натана Дэвиса и Алексея Наджарова, а также сочинения участников лаборатории Лидии-Марии Кошевой, Владимира Ладомирова и Тяньюй Цзоу для игрушечного фортепиано с электроникой, детскими игрушками и другими объектами. Вход по билетам.

11 октября в 19.00 в Центре современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7) пройдет концерт струнного квартета Vacuum (Москва). Ансамбль специализируется на исполнении и популяризации произведений новейшей квартетной музыки. За время своего существования Vacuum Quartet принял участие в многочисленных фестивалях, включая reMusik.org (Россия), Karusel (Германия), Casa del Quartetto (Италия), «Биомеханика», «Новая классика» (Россия). В программе вечера произведения для струнного квартета Хельмута Лахенмана, Александра Хубеева, квартета с электроникой и видеоартом Николая Попова, мировые премьеры сочинений участников лаборатории Сергея Шестакова, Дэсмонда Клэрка, Альберто Арройо.

Также вас ждет показ видеоарта SOFIA (от студии Gorizont Films), посвященного величайшему композитору современности Софии Губайдулиной. Работа представляет хитросплетение авторской электроакустической фантазии на сочинение «Семь слов» Губайдулиной, а также материала из ранее неизданных интервью и генеративной графики (авторы: режиссер Дидар Оразов, композитор Роман Пархоменко, медиахудожник Андрей Свибович, звукорежиссер Йусуф Бикчантаев). Перед концертом, в 18.00, состоится лекция композитора, педагога и руководителя Центра электроакустической музыки Московской консерватории (ЦЭАМ) Николая Попова «Электроакустика и мультимедиа в творчестве современных композиторов». Вход по билетам.

В рамках Synesthesia Lab реализуем экспериментальный проект SYNTHesia, результатом которого станет необычный концерт-рейв. 17 октября в 19.00 в Big Twin Arena (пр. Х. Ямашева, 115А) на одной сцене выступят музыканты совершенно разных направлений: академической, электронной и поп-музыки. SYNTH – аллюзия к электронной музыке и рейву. Специально для проекта приглашен композитор, продюсер, создатель поп-группы «Гости из будущего» и музыкального проекта Zventa Sventana – Юрий Усачёв. Он также знаменит своим авторским электронным проектом, в котором успешно реализует себя в качестве музыканта и диджея, исполняет андеграундные композиции в жанрах хаус, электро и прогрессив. В этот вечер вместе с Юрием Усачёвым выступит Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной, известный универсальностью, виртуозным исполнением музыки разных эпох и стилей, включая современную академическую музыку. Дирижером выступит композитор, куратор Synesthesia Lab и автор проекта Роман Пархоменко. В коллаборации с Усачёвым – академические композиторы Роман Пархоменко, Лилия Исхакова, Анна Поспелова, Игнат Красиков, Алина Мухаметрахимова, Вадим Генин, Екатерина Винник, Евгений Притужалов. Участники проекта создали оркестровое сопровождение специально для электронных композиций. Клубная атмосфера, живой оркестр, соединение инструментов и лайв-электроники, легендарные музыканты – всё это ждет вас на SYNTHesia! Вход по регистрации.

18 октября в 14.00 в лектории Галереи современного искусства государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ул. Карла Маркса, 57) состоится пабликток, посвященный проекту SYNTHesia. Спикеры – Юрий Усачёв, Роман Пархоменко, Владимир Жалнин. Будет возможность задать вопросы и подискутировать о музыке, прозвучавшей на рейв-концерте. Вход по регистрации. Затем, в 16.00 пройдет премьерный показ документального фильма «Композитор София Губайдулина. Диалог: Я и Ты», созданного творческой группой Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Вход по регистрации.

21 октября в 13.00 в Центре современной музыки Софии Губайдулиной (ул. Тельмана, 29) состоится лекция композитора Дэцин Вэня (Китай). Дэцин Вэнь – профессор композиции в Шанхайской консерватории и художественный руководитель Shanghai Music Week, обладатель таких наград, как Премия Женевы (1993), Премия культурного фонда Kiwanis (1999) и Премия композитора Швейцарского фонда Leenaards (2001). Профессор является членом Швейцарского общества по авторским правам и вице-председателем Союза музыкантов Китая и Азии. Вход свободный.

21 октября в 18.30 в зале Союза композиторов РТ (ул. Лобачевского, 10) состоится концерт солистов Московского ансамбля современной музыки – экспериментаторов в области современного исполнительства, лауреатов премии «Золотая маска», лучшего ансамбля года по версии газеты «Музыкальное обозрение» (2015). Ансамбль гастролировал в 80 российских городах и 30 странах. Принимал участие в крупнейших международных фестивалях, таких как «Дягилевский фестиваль» (Пермь), «Другое пространство» (Москва), Radio-France Presence (Франция), «Варшавская осень» (Польша), Gaudeamus Music Week (Нидерланды), FrankfurtFest, Maerzmusic-Berlinerfestspiele (Германия), Klangspuren (Австрия), Transart (Италия). На счету ансамбля более 1000 российских и мировых премьер. В программе концерта сочинения композиторов: Жуй Лю, Дэцин Вэнь, Мехди Хоссейни, а также участников лаборатории – Артём Цёсь, Виктор Баец, Катерина Ди Чекка. Концерт проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вход свободный.

25 октября в 18.30 в Большом концертном зале имени С. Сайдашева (Пл. Свободы, 3) состоится концерт-посвящение Софии Асгатовне Губайдулиной, который традиционно приурочен к празднованию дня ее рождения. В этот вечер выступит Оркестр Центра современной музыки С. Губайдулиной под управлением ведущего российского дирижера в сфере новой музыки Фёдора Леднёва (Санкт-Петербург). Солистами выступят музыканты МАСМ: Константин Ефимов (флейта), Олег Танцов (кларнет), Михаил Дубов (фортепиано), Евгений Субботин (скрипка), Ольга Дёмина (виолончель). В программе концерта – сочинения классиков современной музыки и участников Synesthesia Lab. Вход по билетам.

26 октября в 11.00 в Центре современной музыки Софии Губайдулиной пройдет мастеркласс Фёдора Леднёва для симфонических дирижеров. В мероприятии примет участие оркестр Центра современной музыки С. Губайдулиной. Для разбора выбрано сочинение крупнейшего представителя музыкального экспрессионизма, основоположника новой венской школы Арнольда Шёнберга «Просветленная ночь». Фёдор Леднёв – лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства (2021), лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска». Много лет сотрудничает с крупнейшими оркестрами и театрами России, известными музыкальными коллективами. Участвовал в первом исполнении более 200 сочинений российских и зарубежных композиторов. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик современных опер и спектаклей. Вход по регистрации.

Завершают Synesthesia Lab два концерта в органном зале Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова (Большая Красная, 38): 30 октября в 18.30 состоится концерт московского оркестра молодых музыкантов Euphoria (художественный руководитель и дирижер – Елизавета Корнеева). Коллектив с большим успехом выступает на различных площадках – от академических сцен до современных галерей и арт-пространств (Московская консерватория, галерея ГРАУНД Солянка, студия musica viva, ДК Рассвет (Москва), Дом Радио и Новая сцена Александринского театра (Санкт-Петербург).

В 2023 году оркестр Euphoria вошел в лонг-лист «Золотой маски», представив перформативную open-air оперу «Поэма горы». Для первого визита оркестра в Казань были выбраны сочинения одного из пионеров электронной и конкретной музыки Эдгара Вареза, композиторов Романа Пархоменко и Дмитрия Мазурова. На концерте состоятся мировые премьеры произведений отобранных участников лаборатории Лилии Исхаковой, Сергея Хворостьянова и Никоса Харизаноса. Вход свободный, по регистрации.

8 ноября в 18.30 состоится концерт ансамбля ударных инструментов «Пространство Ритма» Казанской консерватории имени Н.Г. Жиганова (руководитель Антон Ольховский). Коллектив с большим успехом заявляет о себе, выступая на крупных международных и всероссийских мероприятиях. В программе концерта – сочинения одного из первых авторов музыки в технике минимализма Стива Райха, композиторов Экхарда Копецки, Мердана Бяшимова и Виталия Харисова, а также сочинения Вадима Генина, Янь И То и Дайвэя Лю, специально созданные для концерта. Вход свободный, по регистрации. О проекте подробнее можно узнать на сайте или соцсетях.