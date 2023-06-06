В Казани стартует конференция поисковиков «Имена из солдатских медальонов»

В Казани с 8 по 11 июня пройдет Всероссийская конференция по совершенствованию работы по увековечению памяти о погибших при защите Отечества «Имена из солдатских медальонов». Встреча поисковиков приурочена к 55-летию «Снежного десанта» РТ и 30-летию «Объединения „Отечество“» РТ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра по делам молодежи Татарстана Айгуль Сабирова.

«Ожидается, что в торжественных мероприятиях примут участие официальные лица, представители общероссийского общественного движения „Поисковое движение России“ из более чем 50 регионов нашей страны, а также представители Министерства обороны России, Российской академии наук и других организации поисковиков», — рассказала спикер.

Программа конференции включает круглые столы и мастер-классы, где будет обсуждаться идентификация останков солдат по ДНК, работа со смертными медальонами, а также захоронение погибших воинов на их малой родине. Также запланированы выступления ведущих специалистов в области военно-мемориальной работы и проведение поисковых работ ради патриотического воспитания молодежи.

Мероприятие стартует в 11.00 в парке Победы. Оно начнется с возложения цветов и передачи родственникам медальонов погибших на Великой Отечественной войне жителей Татарской АССР Александра Меньшова и Зарифуллы Бикмуллина.

«Наша задача — установить как можно больше фамилий солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. На этой конференции мы раз в пять лет рассказываем о важных моментах поисковой работы. В результате участники получат возможность в рабочей обстановке обсудить насущные проблемы поискового движения и ознакомиться с разрабатываемыми проектами», — объяснил председатель совета региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество“» РТ Александр Коноплев.

Он отметил, что на базе исторического парка «Россия — моя история» состоится торжественное открытие мультимедийной выставки «Небо Родины». Там же состоится презентация 11-го тома книги «Имена из солдатских медальонов». В ней публикуются полные списки воинов Красной армии, чьи останки найдены и опознаны в ходе поисковых экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны, проходивших на территории бывшего Советского Союза.