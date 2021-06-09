В Казани стартует фестиваль «Театр горожан», где любой желающий сможет принять участие в создании эскизов спектаклей. На театральной площадке «MOÑ» Национальной библиотеки РТ журналистам рассказали о театральных проектах фонда поддержки современного искусства «Живой город».

Фестиваль будет состоять из трех блоков: театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка», финала проекта «Авазлар» и завершения работы лаборатории «Кыйссаи Йосыф».

Публичные показы эскизов театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка» запланированы на 12-13 июня. В них казанцы разных профессий — таксисты, педагоги — рассказывают о себе, также будет показан эскиз, созданный совместно с жителями Иннополиса.

С педагогами работают Елена Калаганова, Йолдыз Миннуллина и Дина Сафина. По словам кураторов проекта, желающих принять участие учителей было много, из них были отобраны 15 человек. Это преподаватели разных предметов, среди них также есть учителя татарского языка и литературы.

Еще один эскиз называется «Кабантуй» и он будет показан на набережной Кабана. Эскиз основан на связанных с озером Кабан воспоминаниях горожан.

19 июня в течение дня будет представлена серия перформансов «Кыйссаи Йосыф». Кураторы этого блока — режиссер Туфан Имаметдинов, танцоры и хореографы Нурбек Батулла и Марсель Нуриев.