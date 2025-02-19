В Казани стартует фестиваль L’arte del arco с участием именитых музыкантов

Меньше, чем через месяц в Казани откроется международный фестиваль L’arte del arco, который проводит Казанский камерный оркестр La Primavera и его художественный руководитель Рустем Абязов.

Традиционно концерты пройдут в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах.

«Прежде всего мы продолжаем наше увлечение в исполнении барочной, аутентичной музыке – ей будут посвящены первые концерты в Казани и Нижнекамске. Второй казанский концерт будет посвящен виртуозной классике. Третий казанский вечер, как и концерт в Набережных Челнах, будет отдан скрипичной этно-музыке», — рассказал художественный руководитель фестиваля и оркестра Рустем Абязов.

Как сообщает пресс-служба оркестра, на фестиваль пригласили известных барочных музыкантов Cергея Фильченко, Милу Фраёнову, Руста Позюмского, российского контрабасиста Артема Чиркова, в Казань приедут сербский скрипач Рок Залетел-Чернош, виолончелист Петр Кондрашин, музыканты из Иордании Якуб Смараит и Сальман Баальбаки.

Музыкальные премьеры – многолетняя традиция L’arte del arco – также включены в программу. Впервые на фестивале прозвучит «Фантазия» Вьетана, впервые в Казани и Набережных Челнах будет исполнен виолончельный концерт Капустина.

«Мы очень любим творчество Капустина, и этот виолончельный концерт должен был прозвучать еще несколько лет назад, но тогда в планы вмешалась пандемия и проведение фестиваля пришлось прервать. Ждем премьеру с особым нетерпением!» — поделился Абязов.

Все приглашенные солисты дадут бесплатные мастер-классы для юных музыкантов. XIII Международный фестиваль L’arte del arco пройдет с 17 по 24 марта.