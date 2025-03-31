В Казани стартует двухмесячник по благоустройству

С сегодняшнего дня в столице Татарстана, г. Казани, начинается традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству, который продлится до 31 мая. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. Центральным событием станет общегородской субботник, запланированный на 19 апреля. Основной площадкой для его проведения выбрана территория у озера Изумрудное в жилом массиве Юдино.

«Сложившиеся благоприятные погодные условия позволяют нам начать работы по благоустройству раньше обычного», – отметил докладчик.

Администрацией города уже принято соответствующее постановление, разработан и утвержден детальный план мероприятий. Первый этап работ будет выполнен силами подрядных организаций, включая управляющие компании и муниципальные дорожные предприятия. В перечень запланированных мероприятий входит очистка более 2 тыс. километров дорожной сети, мойка 144 километров ограждений и 48 тыс. дорожных знаков, приведение в порядок парков, скверов и малых архитектурных форм, а также уборка подземных и надземных пешеходных переходов.

Особое внимание в этом году будет уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы работы по благоустройству мемориальных комплексов, воинских захоронений и памятных мест. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 200 тыс. жителей города и свыше 4 тыс. предприятий и организаций. Городские власти призывают собственников коммерческих объектов и жилых домов активно включаться в работу по уборке прилегающих территорий.

Для организации субботника жители могут обращаться за инвентарем и по вопросам вывоза мусора в районные администрации, управляющие компании или Комитет внешнего благоустройства. На реализацию природоохранных мероприятий в городском бюджете предусмотрено 52 млн рублей, которые будут направлены на ликвидацию около 49 тыс. кубических метров отходов.