В Казани стартует чемпионат России по синхронному плаванию

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта начнется чемпионат России по синхронному плаванию среди сильнейших спортсменов страны.

В чемпионате, он продлиться до 22 апреля, примут участие 300 спортсменов из 16 команд, представителей 11 субъектов РФ, а также сборные команды России (основной и юниорский состав) и гости из Белоруссии.

Трехдневная программа чемпионата включает соревнования в технических и произвольных программах (соло, дуэт, дуэт смешанный, группа), комби и акробатических группах.

Торжественная церемония открытия состоится 19 апреля в 18:00.

Казань уже шестой раз принимает чемпионат России по синхронному плаванию. Он проходил в Казани в 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.

Организаторами турнира выступают Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Республики Татарстан, Дирекция спортивных и социальных проектов, Федерация синхронного плавания России и Федерация синхронного плавания Республики Татарстан.