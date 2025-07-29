В Казани пройдет чемпионат России по легкой атлетике

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Казань станет эпицентром отечественной легкой атлетики с 7 по 10 августа — на Центральном стадионе пройдет ПСБ Чемпионат России, ключевое событие летнего спортивного календаря страны.

В соревнованиях примут участие более 700 ведущих спортсменов со всей страны — чемпионы мира, Европы, рекордсмены России и молодые таланты. Среди них: Сергей Шубенков, Данил Лысенко, Елена Соколова, Екатерина Конева, Валерий Пронкин, Полина Кнороз, Владимир Никитин, Константин Крылов и другие.

Особое внимание будет приковано к спортсменам из Татарстана — Юлии Сохацкой, Рамиле Валитовой, Семену Манакову и Родиону Севастьянову, — которые представляют новое поколение легкоатлетов региона.

Обновленный Центральный стадион, знакомый болельщикам по Универсиаде-2013 и Играм БРИКС-2024, вновь откроет свои трибуны для зрителей. Помимо соревновательной части гостей чемпионата ждет насыщенная культурно-развлекательная программа:

7 августа — торжественное открытие с выступлением певицы Татьяны Куртуковой и демонстрационным забегом роботов на 100 метров;

8 августа — эстафета с участием звезд спорта, известных гостей, бегунов-любителей и инклюзивных команд при поддержке фонда «Больше чем можешь»;

9 августа — выступление чирлидеров на трибунах стадиона;

10 августа — показательный забег с барьерами с участием чемпиона России Федора Иванова и BMX-райдера Александра Катышева, а также концерт группы Burito и церемония закрытия.

В течение всех четырех дней на территории арены будет работать фан-зона: мастер-классы, интерактивы, фотозоны, автограф-сессии, розыгрыши призов от партнеров. В числе подарков — iPhone 16, PlayStation 5 и другие.

Отдельным событием станет «Ночная Казань» — ночной забег по вечерним улицам города, который состоится в ночь с 9 на 10 августа. Более 5 000 участников преодолеют дистанции в 5 и 10 км. Регистрация открыта на сайте.

Трансляции всех соревновательных дней будут доступны в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и спортивных платформах. Ведущим церемоний открытия и закрытия станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Билеты на мероприятие доступны по цене от 100 до 300 рублей на сайте.

Полное расписание: rusathletics.info/calendar-07-10-08-2025

Аккредитация СМИ осуществляется до 1 августа включительно: athletics.badgeonline.ru