В Казани стартует акция «Майские праздники по „Пушкинской карте“»

В предстоящие праздники Минкульт РТ совместно с учреждениями культуры Казани запускают акцию «Майские праздники по „Пушкинской карте“». О мероприятиях, которые пройдут с 1 по 10 мая, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Казань — культурный центр республики, здесь сконцентрированы государственные и муниципальные учреждения культуры, проживает большое количество детей и молодежи — пользователей „Пушкинской карты“. Это более 90 тыс. человек — школьники, студенты, работающая молодежь. „Пушкинская карта“ дает возможность молодым людям посещать учреждения культуры и интеллектуально проводить свой досуг. В муниципальных учреждениях культуры развернута обширная программа. Речь идет о культурных центрах, музеях, школах искусств», — сказал он.

Культурные мероприятия носят тематический характер. К примеру, концерты в КЦ «Сайдаш» посвящены 100-летию русского джаза. Казанский камерный оркестр La Primavera проводит разные тематические концерты, в том числе по музыке Дунаевского.

«Активным продвижением проекта „Пушкинская карта“ занимается кинотеатр „Мир“. Мы делаем интересную подборку фильмов, которая носит исторический аспект. В прокат выходит интересный фильм „1941. Крылья над Берлином“, мультфильм „Суворов: Великое путешествие“. Это интересные картины отечественных производителей, рассказывающих о нашей истории», — отметил Абзалов.

Спикер сообщил, что Дню Победы культурные учреждения республики уделяют постоянное внимание, а не только в майские праздники.

«Патриотическое воспитание — наша приоритетная задача. Так, в ДК им. Ленина есть замечательный мастер-класс „Создаем значок и открытку ко Дню Победы“. Его организаторы будут показывать, как правильно изображать символы Победы», — пояснил Абзалов.

Культурный центр «Чулпан» приглашает на концерт Рустема Насыбуллина. Это тематический концерт, на котором прозвучат «песни, опаленные войной».

Напомним, программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.