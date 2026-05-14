В Казани стартовало пленарное заседание министров культуры стран ОИС

В Казанской ратуше стартовало пленарное заседание министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», а также в дни открытия года «Казань – культурная столица исламского мира».

Тема встречи – «Искусство диалога: роль России и стран исламского мира в сохранении мировой культуры». Министр культуры РФ Ольга Любимова поприветствовала участников заседания, отметив особую значимость события.

«Рада приветствовать вас в Российской Федерации, на гостеприимной земле Татарстана – в Казани, городе с многовековой историей, где на протяжении столетий в мире и согласии сосуществуют разные народы, языки, религии и культурные традиции. В дни открытия года „Казань – культурная столица исламского мира“ это событие имеет особое значение для всей России – многонационального государства, где проживают представители почти двухсот народов и гармонично сосуществуют традиции разных религий, которые являются неотъемлемой частью исторического, духовного и культурного наследия нашей страны», – сказала Любимова.

Министр подчеркнула, что тема сегодняшней встречи точно отражает запрос на равноправный и честный диалог. «Сегодня, когда мировая культура сталкивается с серьезными вызовами – от угрозы утраты исторической памяти до попыток политизации гуманитарного сотрудничества, Россия исходит из того, что мировая культура не может быть построена по принципу исключительности одних и второстепенности других», – заявила она.

Любимова обратила внимание участников на уникальный опыт сосуществования различных культур в России в целом и в Татарстане в частности, а также затронула вопросы сохранения наследия.

«Каждая цивилизация, каждый народ, каждая национальная школа искусства вносит свой уникальный вклад. Поэтому наша общая задача – бережно сохранять различия, превращая культурное многообразие в источник взаимного обогащения и созидания. Казань в этом смысле является одним из лучших примеров: здесь рядом существуют православные храмы и мечети, восточные и европейские художественные традиции. Казанский Кремль, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал не только памятником истории, но и символом гармоничного сосуществования цивилизаций», – добавила она.

Глава Минкультуры РФ отметила, что на территории России расположено 32 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, из них 23 включены по культурным критериям. Она также обратила внимание на перспективы двустороннего сотрудничества. Она подчеркнула, что у РФ и стран исламского мира есть обширное пространство для совместной работы.

«У России и стран исламского мира есть широкое поле для сотрудничества. Многие государства – члены Организации исламского сотрудничества обладают опытом сохранения древних городов, мечетей, медресе, рукописных собраний традиционных времен, объектов исламской архитектуры и археологического наследия. Россия готова обмениваться опытом, реставрационными технологиями, музейными практиками, а также реализовывать совместные проекты в сфере цифровизации фондов, подготовки кадров и научных исследований. Мы убеждены, что культурное наследие не может принадлежать только одной стране или одному поколению – оно является достоянием всего человечества. Но именно государство несет особую ответственность за его сохранение, изучение и передачу будущим поколениям», – резюмировала Ольга Любимова.