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Политика 31 октября 2024 12:47

В Казани стартовало первое очное заседание Молодежного совета БРИКС

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В Казани стартовало первое очное заседание Молодежного совета БРИКС
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана стартовало первое в истории очное заседание Молодежного совета стран БРИКС. На него приехали примерно 40 делегатов изо всех девяти государств участников объединения. Они обсудят дальнейшее международное взаимодействие и составят календарный план мероприятий.

«В этом году это первое очное заседание Молодежного совета стран БРИКС, но в онлайн-режиме такая встреча уже происходила в 2023 году. Важно, чтобы за эти несколько дней составили план мероприятий на 2025 и последующий годы. Нужно, чтобы он соответствовал тем положениям, которые указаны в Казанской декларации. Уверен, молодежь движущая сила любой страны. Для интеграции в международное сообщество гуманитарные миссии важны наряду с экономическими и политическими», — заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Ринат Садыков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, на заседании Татарстан поделится своим опытом в молодежной политике, образовании, технологиях и спорте, а также будет искать возможные пути сотрудничества со странами БРИКС.

«Уверен, сегодня мы услышим ряд конкретных предложений по тому, как российская и, в частности, татарстанская молодежь может быть интегрирована в различные процессы в странах БРИКС», подчеркнул министр.

У Молодежного совета БРИКС определены пять направлений сотрудничества: наука и образование, предпринимательство, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство, технологии и инновации, пояснила начальник отдела международной деятельности Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Валерия Черногородова.

«По инициативе России в повестку БРИКС включили работу с детьми. Если раньше все работали с молодежью старше 18 лет, то мы призвали обратить внимание на несовершеннолетних. Наша задача на совете поработать над проектами для подростков. Среди таких идей лагерь БРИКС, программы обмена „Движения первых“ и образовательные экспедиции в государства объединения», добавила она.

Одна из главных задач молодежи с точки зрения БРИКС это понять историю, идеологию и структуру альянса, чтобы развивать инициативы, которые будут обсуждать на заседании совета в Казани, отметила заместитель руководителя проектного офиса молодежного сотрудничества «Россия БРИКС», член Молодежного совета БРИКС Диана Ковела.

«Представители молодежи прекрасно понимают, какая за ними стоит сила, но при этом признают, что недостаточно осведомлены о БРИКС. Надеемся, что сегодня будет сформирован календарь конкретных мероприятий, которые будут реализованы в странах БРИКС, России в этом отведена ключевая роль», сообщила она.

По ее словам, Татарстан может стать важной точкой проведения таких проектов.

Участниками заседания стали представители России, ЮАР, Эфиопии, Ирана, ОАЭ, Бразилии, Китая, Индии и Египта.

«Для нас большая честь быть в Казани, где буквально неделю назад встретились лидеры наших стран, которые достигли больших результатов во время своих переговоров. Одним из пунктов Казанской декларации стало развитие молодежной политики и привлечение молодежи к принятию решений для создания более устойчивого и динамично развивающегося мира. Наша задача сделать так, чтобы голос молодежи был услышан», — сказала исполнительный директор секретариата Всемирного форума развития молодежи (Китай) Ван И.

Помимо деловой программы, для иностранных гостей заседания Молодежного совета стран БРИКС организована и богатая культурная программа. Их познакомили с особенностями Татарстана и национальной кухней, показали основные достопримечательности Казани.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#саммит БРИКС #молодежная политика #Ринат Садыков
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