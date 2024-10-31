В Казани стартовало первое очное заседание Молодежного совета БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана стартовало первое в истории очное заседание Молодежного совета стран БРИКС. На него приехали примерно 40 делегатов изо всех девяти государств — участников объединения. Они обсудят дальнейшее международное взаимодействие и составят календарный план мероприятий.

«В этом году это первое очное заседание Молодежного совета стран БРИКС, но в онлайн-режиме такая встреча уже происходила в 2023 году. Важно, чтобы за эти несколько дней составили план мероприятий на 2025 и последующий годы. Нужно, чтобы он соответствовал тем положениям, которые указаны в Казанской декларации. Уверен, молодежь — движущая сила любой страны. Для интеграции в международное сообщество гуманитарные миссии важны наряду с экономическими и политическими», — заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Ринат Садыков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, на заседании Татарстан поделится своим опытом в молодежной политике, образовании, технологиях и спорте, а также будет искать возможные пути сотрудничества со странами БРИКС.

«Уверен, сегодня мы услышим ряд конкретных предложений по тому, как российская и, в частности, татарстанская молодежь может быть интегрирована в различные процессы в странах БРИКС», — подчеркнул министр.

У Молодежного совета БРИКС определены пять направлений сотрудничества: наука и образование, предпринимательство, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство, технологии и инновации, пояснила начальник отдела международной деятельности Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Валерия Черногородова.

«По инициативе России в повестку БРИКС включили работу с детьми. Если раньше все работали с молодежью старше 18 лет, то мы призвали обратить внимание на несовершеннолетних. Наша задача на совете — поработать над проектами для подростков. Среди таких идей лагерь БРИКС, программы обмена „Движения первых“ и образовательные экспедиции в государства объединения», — добавила она.

Одна из главных задач молодежи с точки зрения БРИКС — это понять историю, идеологию и структуру альянса, чтобы развивать инициативы, которые будут обсуждать на заседании совета в Казани, отметила заместитель руководителя проектного офиса молодежного сотрудничества «Россия — БРИКС», член Молодежного совета БРИКС Диана Ковела.

«Представители молодежи прекрасно понимают, какая за ними стоит сила, но при этом признают, что недостаточно осведомлены о БРИКС. Надеемся, что сегодня будет сформирован календарь конкретных мероприятий, которые будут реализованы в странах БРИКС, России в этом отведена ключевая роль», — сообщила она.

По ее словам, Татарстан может стать важной точкой проведения таких проектов.

Участниками заседания стали представители России, ЮАР, Эфиопии, Ирана, ОАЭ, Бразилии, Китая, Индии и Египта.

«Для нас большая честь быть в Казани, где буквально неделю назад встретились лидеры наших стран, которые достигли больших результатов во время своих переговоров. Одним из пунктов Казанской декларации стало развитие молодежной политики и привлечение молодежи к принятию решений для создания более устойчивого и динамично развивающегося мира. Наша задача — сделать так, чтобы голос молодежи был услышан», — сказала исполнительный директор секретариата Всемирного форума развития молодежи (Китай) Ван И.

Помимо деловой программы, для иностранных гостей заседания Молодежного совета стран БРИКС организована и богатая культурная программа. Их познакомили с особенностями Татарстана и национальной кухней, показали основные достопримечательности Казани.