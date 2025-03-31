В Казани стартовало обучение ветеранов СВО основам предпринимательства

В Казани сегодня стартовал федеральный проект «СВОй бизнес» на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» в республике. Как отметил зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, с каждым днем все больше людей возвращается из зоны боевых действий, и вопросы адаптации сейчас очень важны.

«Вопрос адаптации демобилизованных бойцов СВО сегодня касается и государственных, и общественных организаций. Государство предоставляет возможность определить для себя, что было бы вам интересно», – обратился он к собравшимся.

Камалтынов также пожелал всем участникам, чтобы их идеи оказались успешными при их выполнении, и пожелал здоровья и удачи каждому обучающемуся.

В свою очередь Расим Баксиков похвалил собравшихся за стремление к познанию нового и желание получить как можно больше знаний.

«Стремитесь собрать как можно больше знаний, знакомств, друзей и связей», – пожелал он.

Отметим, что Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов, где началась реализация программы. Помимо нашей республики, участников спецоперации предпринимательским навыкам обучают в Дагестане, а также Рязанской и Липецкой областях.

Проект «СВОй бизнес» направлен на поддержку ветеранов СВО и их семей в освоении предпринимательских навыков. В рамках программы участники получают практические инструменты для запуска бизнеса, проходят консультации у профильных специалистов и наставников. Программа разработана с учетом потребностей целевой аудитории и включает обучающие модули по основам предпринимательства, финансам и юридическим аспектам.

В течение пяти дней участники – ветераны СВО, члены их семей и жители новых регионов получат комплексную поддержку в сфере предпринимательства. Программа включает обучающие модули, лекции ведущих экспертов, визиты на успешные предприятия региона и защиту бизнес-проектов.