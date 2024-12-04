В Казани стартовало обучение участников СВО предпринимательской деятельности

В столице Татарстана стартовала обучающая программа «Модуль: Бизнес с нуля» для участников СВО, на которой эксперты и действующие предприниматели расскажут, как создать свою компанию от идеи и до реализации. Мероприятие прошло в казанском Доме предпринимателя.

«Сегодня нам очень важно, чтобы вы ощущали поддержку на каждом шагу от государства и республики. В том числе и в начале предпринимательской деятельности», – поприветствовала участников обучения замминистра экономики РТ Гульназ Исмагилова.

Подобное обучение будет проходить в Татарстане впервые, поэтому организаторы надеются на получение обратной связи от участников после завершения программы, чтобы следующие подобные проекты получались лучше.

Обучение продлится три дня во время которых с участниками СВО будут работать эксперты. Они расскажут, как создавать бизнес-проекты, продвигать продукцию, искать инвесторов и прочее.

Сами участники поделились, что проект звучит достаточно перспективно и интересно. Всего на обучение зарегистрировались 32 участника СВО. Обучающая программа проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».