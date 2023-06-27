В Казани стартовало обсуждение нового проекта Соборной мечети

Обсуждение нового проекта Соборной мечети с участием архитектурного сообщества и мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина проходит сегодня в Казанской ратуше.

Глава города напомнил, что в прошлом году прошел большой праздник в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, приезжали многочисленные гости, в том числе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.

«Мы помолились о строительстве мечети. Приступили к проектированию, геодезическим работам, но бывает так, что мы рвемся реализовывать проекты. Однако… Первое с чего мы начали — это геодезия, дренаж. Выяснилось, что историческое русло Казанки превратилось в большую реку», — отметил Метшин.

По словам мэра, геодезисты столкнулись с подземными водами. Он пояснил, что инженерные решения позволяют любое здание построить даже на море, на подземной реке, «но это вопрос цены и эксплуатации».

Кроме того, он заметил, что на международном конкурсе на эскиз проекта абсолютное место так никто и не завоевал.

В итоге мэрия обратилась в московское архитектурное бюро, у которого на счету множество крупных проектов. «Мы обратились к ним на тему подумать, какой бы могла быть мечеть. Они нарисовали очень яркий эскиз», — анонсировал Метшин, уточнив, что сегодня его презентуют представителям мусульманского духовенства.

Какой эскиз представили и где предложили разместить мечеть разработчики — читайте сегодня в репортаже «Татар-информа».