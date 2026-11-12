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Происшествия 12 ноября 2026 13:16

В Казани стартовало новое дело экс-лидера ОПГ «Хади Такташ»

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В Казани стартовало новое дело экс-лидера ОПГ «Хади Такташ»
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Московском суде Казани сегодня началось рассмотрение нового дела бывшего главы ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова, он же «Раджа». В рассмотрении участвует суд присяжных.

Для рассмотрения этого дела Галиакберова этапировали обратно в столицу Татарстана из колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненное заключение за другие преступления. Помимо него, на скамье подсудимых – еще один предполагаемый участник ОПГ «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов, он же «Ринтик», а также двое предпринимателей – Вадим Сошников, Рафаиль Хамдеев.

Их всех обвиняют в убийстве одного из предпринимателей в 1998 году. По версии следствия, бизнесмена «заказал» конкурент, желавший завладеть его бизнесом. С этой целью он обратился к лидеру ОПГ «Хади Такташ», который привлек двух подельников. Предпринимателя застрелили в подъезде собственного дома по проспекту Ибрагимова.

Раскрыть преступление следователи смогли лишь спустя долгие годы. Непосредственный исполнитель убийства скончался в 2016 году из-за болезни.

#Хади Такташ #московский суд
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