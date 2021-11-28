В Казани стартовало голосование на выборах в Жогорку Кенеш Кыргызстана

Фото: Владимир Васильев

В Казани сегодня проходит голосование на выборах в парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш, «Верховный Совет» в переводе с киргизского языка). Избирательный участок на площадке Дома Дружбы народов РТ открыл свои двери в 8 часов утра и завершит работу в 20 часов по московскому времени.

На просторном избирательном участке соблюдаются строгие меры антиковидной безопасности: на входе в помещение избирателям раздают одноразовые маски и антисептики, а на пол нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Фото: © Владимир Васильев

Сам избирательный процесс организован с применением высоких технологий: помимо традиционного предоставления паспортных данных каждый участник голосования проходит фиксацию в биометрической системе. Это позволяет сделать всю процедуру голосования максимально прозрачной и честной.

«Сегодня народ Кыргызстана избирает парламент седьмого созыва. Избирательные участки открылись не только на территории Киргизской Республики, но и за рубежом. На территории других стран работает более 50 избирательных участков, в том числе в Казани», — рассказал советник посольства Киргизской Республики в России Манас Жолдошбеков.

Фото: © Владимир Васильев

Дипломат добавил, что нынешние выборы в однопалатный парламент Киргизии проходят по смешанной системе.

«Народ избирает 36 депутатов по одномандатным округам и 54 депутата по партийным спискам. В соответствии с законодательством за рубежом могут проголосовать только те граждане, которые встали на консульский учет. В Казани на такой учет встал 351 человек», — отметил Жолдошбеков.

Фото: © Владимир Васильев

По его словам, применяемая система биометрической идентификации избирателей в сочетании с электронной урной не является новинкой для выборов в Киргизии — такие технологии использовались и в предыдущие годы.

«Эта система уже опробована, мы используем ее не первый год. Необходимую технику и оборудование мы заранее привезли из Кыргызстана и провели их успешное тестирование. Все работает без сбоев. Перед выдачей бюллетеня каждый избиратель проходит проверку по биометрическим базам данных, поэтому один и тот же человек не сможет проголосовать дважды. Урна для бюллетеней также является электронной, по окончании голосования она сразу дает итоговый результат», — объяснил механизм работы избирательного процесса Манас Жолдошбеков.

Фото: © Владимир Васильев

В завершение беседы дипломат выразил благодарность руководству Татарстана за помощь и содействие в подготовке к выборам на территории Казани.

«От имени посольства хотел бы выразить слова благодарности руководству Татарстана, руководству Дома Дружбы народов РТ, нашей диаспоре за оказание содействия в подготовке и проведении сегодняшних выборов», — заключил советник посольства Киргизской Республики в России.