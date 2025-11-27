В Казани стартовало еще одно дело о мошенничестве в отношении Рушании Бильгильдеевой

Фото: Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани началось рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего депутата Казгордумы и руководителя агентства недвижимости «Пассаж» Рушании Бильгильдеевой.

На этот раз речь идет лишь об одном эпизоде, который не связан с ее деятельностью в качестве главы агентства. По версии следствия, Бильгильдеева согласилась помочь женщине в бракоразводном процессе. Взамен она потребовала несколько миллионов рублей, однако обещанного содействия не оказала и деньги присвоила.

Отметим, что первое уголовное дело в отношении экс-депутата Казгордумы также рассматривается в Вахитовском суде Казани. В его рамках Бильгильееву обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере.

Бильгильдеева была учредителем агентства недвижимости «Пассаж», которое специализировалось на продаже земельных участков и предоставляло гарантии подключения инженерных коммуникаций, включая водопровод, газ и электроэнергию.

Однако, по данным следствия, покупатели вынуждены были самостоятельно оплачивать прокладку коммуникаций, поскольку агентство не выполняло свои обязательства. Более того, часть клиентов вовсе не получила приобретенные участки. В настоящее время потерпевшими по делу признаны 135 человек, а сумма ущерба превышает 38 млн рублей.