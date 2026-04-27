В Казани стартовало дело сотрудников ДПС, которых обвиняют во взятке от водителя-наркомана

В Советском райсуде Казани начали рассматривать дело о взяточничестве трех сотрудников ДПС. Александра Григорьева, Ильшата Султанова и Владислава Школьникова обвиняют в том, что за деньги они отпустили водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения.

На данный момент все трое находятся под домашним арестом. Подсудимым начали оглашать обвинение. По версии следствия, преступление произошло 15 апреля 2023 года. Тогда Григорьев, Султанов и Школьников, находясь на посту, остановили автомобиль Porsche Panamera. Сотрудники ДПС выявили у водителя признаки наркотического опьянения, а сам мужчина не стал скрывать, что употреблял наркотики.

На него составили протокол, однако водитель, после звонка своим знакомым, смог договориться с сотрудниками ДПС. В конечном итоге он откупился за 100 тыс. рублей, а анализ на наркотики вместо него сдал инспектор Школьников.