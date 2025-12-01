news_header_top
Происшествия 1 декабря 2025 11:42

В Казани стартовало дело обманутых дольщиков ЖК «Жардин», «Мелодия» и «Поколение»

Фото: © «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани стартовало дело обманутых дольщиков ЖК «Мелодия», «Жардин» и «Поколение». На скамье подсудимых оказались экс-руководители финансово-строительной компании «Булгария» Марат Саттаров и Артем Исламов.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 2010 по 2020 год средства, полученные от дольщиков, Саттаров и Исламов использовали не на заявленные дома, а на финансирование других строек и текущие расходы компании. В результате права дольщиков были нарушены.

#суд #обманутые дольщики #Строительство #Недвижимость
