В Казани стартовало дело криптоблогера о мошенничестве на 15 млн

Фото: Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

В Советском суде Казани стартовало дело о мошенничестве с криптовалютой. На скамье подсудимых оказался известный блогер Ильдар Хасаншин.

По версии следствия, блогер обманывал доверчивых татарстанцев, обещая им стабильный заработок на криптоинвестициях. Сейчас Хасаншину вменяют несколько эпизодов мошенничества, в том числе в особо крупном размере. Сегодня в суде ему огласили обвинение.

По предварительным данным, в 2022 году, спустя два года ведения блога, Хасаншин начал предлагать своим подписчикам приобрести токены, уверяя, что сам получил с них прибыль. Инвесторам он гарантировал стабильный ежемесячный доход, однако обещанных выплат они не дождались. Впоследствии блогер покинул территорию России и перебрался в Дубай. С июня 2024 года Ильдар Хасаншин задержан и содержится под стражей в Татарстане по обвинению в мошеннических действиях на 15 млн рублей.

Отметим, что ранее Хасаншин общался с популярными фигурами блогерского сообщества — Андреем Буримом (он же Mellstroy), объявленным в розыск на территории России, и Субханом Мамедовым (Subo), которого лишили российского гражданства.