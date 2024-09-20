В Казани стартовали ХI Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

На арене казанского Дворца единоборств «Ак Барс» стартовали Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 21 года.

Это уже 11-й по счету традиционный турнир памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. Среди его участников — 390 спортсменов из 49 регионов России. Соревнования стартовали 19 и продлятся до 22 сентября.

В сборную РТ вошли 20 сильнейших борцов-юниоров из Казани, Альметьевска, Зеленодольска, Бугульмы, Чистополя, Лениногорска, Нижнекамска, Набережных Челнов. Значение турнира заключается в том, что его победители и призеры будут рассматриваться как кандидаты в юниорскую сборную России. Кроме того, победители получат право на присвоение звания мастера спорта России по спортивной борьбе.

Мягас Сахабутдинов всю жизнь посвятил развитию национальных видов спорта и греко-римской борьбе. За время тренерской работы он подготовил 55 мастеров спорта, в том числе 12 мастеров спорта СССР по греко-римской борьбе, семь заслуженных мастеров спорта по борьбе на поясах и 36 мастеров спорта Республики Татарстан по национальным и народным видам спорта. На открытии турнира присутствовал его сын Салават.

После песни «Туган як» («Родной край») в исполнении трио «Булгар кызлар» первый заместитель министра спорт РТ Халил Шайхутдинов поздравил собравшихся с борцовским праздником.

«Поздравляю вас с праздником борьбы. Отрадно принимать у себя эти соревнования. Дело Мягаса Сахабудтинова продолжается. У вас, ребята, есть прекрасный шанс попасть в юниорскую сборную России, выйти на международные соревнования. Такой турнир станет толчком к развитию спорта. Попробуйте наши треугольники, чак-чак, сходите в Кремль и поступайте учиться в Поволжскую академию физкультуры и спорта (Поволжский университет физкультуры, спорта и туризма — прим. Т-и) », — сказал он.

Президент Федерации спортивной борьбы РТ и председатель Совета по муниципальным образованиям РТ Экзам Губайдуллин назвал казанский турнир одним из самых престижных в стране.

«Этот турнир стал одним из самых престижных соревнований в этом году. В нашей республике созданы все условия для массовых занятий спортом, в том числе спортом высших достижений. Не сомневаюсь, что наши соревнования откроют новые имена. Желаю вам красивой борьбы. Наш девиз — борись и побеждай», — заявил он.

Старший тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов подчеркнул важность казанского турнира для дела поиска новых талантов. «Каждый год этот турнир дает сборной новые имена, новые вызовы. Пусть победит сильнейший», — пожелал он.

Тут же было озвучено послание трехкратного олимпийского чемпиона, Героя России, сенатора РФ — легендарного Александра Карелина. Великий борец назвал казанский турнир экзаменом на мастерство.

«Это дань уважения замечательному человеку и тренеру Сахабутдинову. Каждый юниор сдаст здесь экзамен на мастерство. Желаю вам, ребята, побед», — было сказано в обращении Карелина.

После зажигательно татарского танца в исполнении театра танца «Сайдаш», изрядно изумившего тех гостей, кто раньше никогда не видел ничего подобного, состоялся парад участников. После этого начались полуфинальные схватки в ряде весовых категорий.