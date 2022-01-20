В Казани стартовали Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Казани начались XVII Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Церемония открытия игр прошла перед началом совместной итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ.

Поприветствовать команды и пожелать им успехов на играх приехал заместитель министра МЧС России Николай Гречушкин.

«Я рад приветствовать вас всех на этих соревнованиях. Пожарно-спасательный спорт — это спорт сильных и отважных людей. Все навыки, все элементы этого спорта помогают вам совершенствовать мастерство, быстрее прийти на помощь. Это не просто спорт — это часть профессиональной подготовки», — отметил Гречушкин.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что татарстанские спасатели не раз становились призерами и победителями соревнований.



Фото: © Елена Саляхова

«Этот спорт направлен на совершенствование навыков спасателей и огнеборцев. Это тысячи спасенных жизней, оперативность и слаженность действий в экстремальных ситуациях. Я уверен, что нынешние состязания станут для участников дополнительным импульсом в дальнейших спортивных и профессиональных свершениях», — обратился к спортсменам Алексей Песошин.

Фото: © Елена Саляхова

В этом году за кубок Премьер-министра РТ будут бороться 14 команд Приволжского федерального округа.