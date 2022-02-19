В Казани стартовали Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей

В казанском дворце единоборств «Ак Барс» стартовали Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти мастеров спорта СССР международного класса Наиля Измайлова, Германа Новикова, Ильдуса Мухарлямова. В Казани эти соревнования проводятся в седьмой раз.

Все три наших знаменитых спортсмена были лучшими друзьями и прожили славную спортивную жизнь. Они были победителями первенств СССР и РСФСР, победителями многих международных турниров. Являлись кумирами для всех борцов Татарстана. Своим примером, честностью, скромностью, высоким спортивным мастерством и победами на борцовских коврах оставили добрую память у многих спортсменов и любителей борьбы.

В турнире ожидается участие около 200 юных борцов (до 16 лет) из спортивных школ Татарстана, Марий-Эл, Башкирии, Мордовии, Удмуртии, Самарской, Саратовская, Астраханской, Кировской и Оренбургской областей.

Сегодня на турнире пройдут предварительные и полуфинальные встречи. Завтра - утешительные и финальные поединки.