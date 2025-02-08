«Он был храбрым»: В Казани начались соревнования по стрельбе памяти погибшего бойца СВО

В Казани на полигоне «Бункер» стартовали пистолетные соревнования на кубок Военно-Патриотического Движения «Курс». Соревнования организовали благодаря гранту Раиса Татарстана Рустама Минниханова и посвятили памяти участника СВО, разведчика Романа Пчелина.

«Традиционно соревнования проходят с 2012 года, нацелены они на вовлечение молодежи в военно-патриотическую деятельность. Главная цель – научить молодежь грамотному обращению с оружием. Ну, и для развития физических навыков: меткости, ловкости и прочему», – рассказал «Татар-информу» Депутат Государственного Совета РТ седьмого созыва, исполнительный директор Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов.

В стрельбах могли принять участие все желающие старше 16 лет, большая часть участников – подростки.

«Соревнования мы посвящаем нашему боевому товарищу, который, к сожалению, погиб в зоне СВО при выполнении воинского долга. С этого года все мероприятия, которые реализуются республиканским центром "Форпост" и военно-историческим обществом, мы решили назвать в честь наших погибших боевых товарищей. Этот год назван и нашим президентом Владимиром Путиным, и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым – "Годом защитником Отечества", мы считаем, что это будет правильно, и с воспитательной точки зрения, и как дань памяти нашим товарищам», – рассказал он.

По словам Тимура Камалетдинова, погибшие ребята, в честь которых проводят различные спортивные мероприятия, это ребята с подразделения, куда он отвозил гуманитарную помощь.

«С каждым мы были знакомы лично, жили там у них на позициях и таким образом хотим увековечить их подвиг», – дополнил он.

О Романе Пчелине с позывным «Шмель», рассказал его сослуживец Максим Борисов с позывным «БТР». По его словам, Роман был бесстрашным мужчиной.

«В любой ситуации он никогда не паниковал, следовал целям и поставленной задаче. Он был одним из лучших бойцов. Мы с ним вместе служили в разведке. Мы пошли на боевую задачу с танкистами, мы их наводили и они отрабатывали по нашим целям. После выполнения задачи, нашу позицию обнаружили и начался сильный обстрел. Как раз Роман тогда только перешел к нам в разведку, не испугался, выполнил поставленную задачу и мы вышли из боя с победой в той ситуации. Заявку подавал, сам планирую принять участие в стрельбах», – рассказал Максим Борисов.

Лилия Култышева, основатель волонтерского движения жён «НИКТО КРОМЕ НАС СВО» рассказала, что чтить память героев – это самая важная часть в патриотическом воспитании, чтобы молодое поколение знало и помнило тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину. А мама Героя на соревнованиях отметила, что Роман увлекался стрельбой, она поблагодарила всех за организацию и участие.