В Казани стартовали соревнования по картингу на кубок Федерации автоспорта Татарстана

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Сегодня в картинг-центре «Форсаж» в Казани стартовали соревнования по картингу на кубок Федерации автоспорта Республики Татарстан.

Более 200 юных гонщиков со всей республики собрались побороться за кубок Федерации автоспорта Республики Татарстан и кубок «Картинг БДД».

«Мой дед занимался автоспортом, мой отец занимается автоспортом, и для меня это очень важно. Это не просто работа руками, но и головой», – рассказал чемпион прошлых соревнований 11-летний Платон Кораблев.

Соревнования проходят в два этапа: сначала выступают участники в возрасте от 9 до 12 лет, а затем от 12 до 17 лет.

«Для меня было важно, чтобы сын занимался картингом именно здесь, так как я считаю эту школу сильнейшей. Я так же, как и он, начинал с картинга», – рассказал отец одного из участников соревнований и трехкратный чемпион Татарстана по кольцевым гонкам Василий Кораблев.

Соревнования по картингу проводятся в Казани ежегодно. Они нацелены на популяризацию и развитие автоспорта среди детей. Но некоторые здесь – представители династии гонщиков, для которых не могло быть другого пути кроме гонок.