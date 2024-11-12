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В Казани стартовали соревнования по картингу на кубок Федерации автоспорта Татарстана
Сегодня в картинг-центре «Форсаж» в Казани стартовали соревнования по картингу на кубок Федерации автоспорта Республики Татарстан.
Более 200 юных гонщиков со всей республики собрались побороться за кубок Федерации автоспорта Республики Татарстан и кубок «Картинг БДД».
«Мой дед занимался автоспортом, мой отец занимается автоспортом, и для меня это очень важно. Это не просто работа руками, но и головой», – рассказал чемпион прошлых соревнований 11-летний Платон Кораблев.
Соревнования проходят в два этапа: сначала выступают участники в возрасте от 9 до 12 лет, а затем от 12 до 17 лет.
«Для меня было важно, чтобы сын занимался картингом именно здесь, так как я считаю эту школу сильнейшей. Я так же, как и он, начинал с картинга», – рассказал отец одного из участников соревнований и трехкратный чемпион Татарстана по кольцевым гонкам Василий Кораблев.
Соревнования по картингу проводятся в Казани ежегодно. Они нацелены на популяризацию и развитие автоспорта среди детей. Но некоторые здесь – представители династии гонщиков, для которых не могло быть другого пути кроме гонок.
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