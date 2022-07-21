В Казани стартовали первые «Игры Дружбы»

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта стартовали первые «Игры Дружбы», в программу которых входят плавание, прыжки в воду и синхронное плавание.

Торжественную церемонию Игр открыл министр спорта России Олег Матыцин, отметивший большой и успешный опыт Казани по проведению международных соревнований любого уровня и масштаба.

I этап «Игр Дружбы», получивший название «Мир», станет первым международным стартом этого лета в Казани. На две недели в столице Татарстана соберутся сильнейшие российские и иностранные пловцы, синхронисты и прыгуны. В составе сборной Республики Татарстан на турнире выступят 48 спортсменов, в том числе пловцы Эдуард Валиахметов, Ралина Гилязова, Дарья Устинова, прыгуны в воду Мария Полякова, Никита Шлейхер, Александр Белевцев, синхронисты школы Татьяны Покровской Лев Балакин, Ника Сафонова и другие. Всего призы «Игр Дружбы» будут оспаривать спортсмены из 16 стран мира.

Почетными гостями соревнований стали супруги — знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и вице-чемпион Олимпийских игр Александр Сухоруков. По словам Сухорукова, цель их приезда в Казань, поддержка наших спортсменов, оказавшихся в непростой ситуации из-за международных санкций. А также насладиться самими соревнованиями, новыми в нашей спортивной истории.

«Всем сейчас непросто, главное начать эти первые для нас международные соревнования. Буду болеть за знакомых пловцов», – сказал Александр.

Маргарита Мамун выразила надежду, что все скоро наладиться и наши спортсмены пройдут отбор на Олимпиаду в Париже. Супруги выразили полную поддержку выбора Казани как площадки для «Игр Дружбы». Именно здесь в 2013 году Александр и Маргарита познакомились на летней Универсиаде 2013 года. «Для нас это значимый город, мы храним о нем очень теплые воспоминания». И оба стали чемпионами тех игр, Мамун даже абсолютной чемпионкой, будучи затем признанной лучшей спортсменкой казанской Универсиады.

«Тут всегда было комфортно, подчеркнул Александр. Что Универсиада, что чемпионат мира-2015 по плаванию прошли в Казани шикарно», – сказал Александр. Маргарита подчеркнула важность игровой практики, которую получат на этих играх спортсмены. «Без практики никуда. А дома и стены помогают, значит, будет легче».

Почти сразу после торжественного открытия у бассейна прошли первые церемонии награждения более чем в 10 дисциплинах. Добавим, что «Игры дружбы» проходят при участии зрителей. В рамках зрительской программы здесь будут организованы активности со звездными спортсменами, в том числе автограф-сессии. Трансляцию соревнований осуществляет телеканал «Матч ТВ».