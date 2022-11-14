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Спорт
14 ноября 2022  13:56

В Казани стартовали курсы повышения квалификации судей комплекса ГТО

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Сегодня в Казани начались курсы повышения квалификации судей комплекса «Готов к труду и обороне». Курсы проходят на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Курсы разработаны региональным оператором ГТО в Республике Татарстан совместно с Поволжским университетом физической культуры, спорта и туризма для обучения сотрудников центров тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса «ГТО» и привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и выполнению нормативов.

Слушатели курсов смогут познакомиться с основами комплекса «ГТО», требованиями и нормативами по таким видам спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивная гимнастика, гиревой спорт и пулевая стрельба.

Обучившиеся смогут получить третьи судейские категории по шести видам спорта и принимать нормы ГТО в центрах тестирования.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав федерального проекта «Спорт — норма жизни!», который в свою очередь является частью национального проекта «Демография» на период 2019–2030 годов. Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента РФ Владимира Путина

#нормы гто #нацпроекты #национальные проекты #курсы
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