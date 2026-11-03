В Казани стартовали Дни Якутского кино

Дни Якутского кино стартовали сегодня в Казани на площадке Центра уникального мастерства (ЦУМ). Как отметила замначальника Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска Антонина Захарова, сегодня кинематограф – это самый понятный язык для диалога культур.

«Между Казанью и Якутском тысячи километров. Но мы сегодня чувствуем себя как дома. Нас объединяет глубокое уважение к своим корням, сохранение национальной культуры и также, конечно же, стремление к диалогу», – заявила Захарова.

Начальник Управления культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Эльвира Каримуллина отметила, что активное сотрудничество Татарстана и республики Саха началось еще в 2025 году, когда Якутск принял федеральный сабантуй.

Она подчеркнула, что кино Якутии – это прекрасные произведения, которые несут философию жизни, рассказывают о том, насколько жители Якутии дорожат природой и единством с ней, а также учат преемственности поколений.

Генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич отметил, что завтра, в День народного единства, в ЦУМе откроется павильон «Маленькая Якутия», где будут представлены изделия якутских мастеров и будут проходить мастер-классы по их изготовлению.