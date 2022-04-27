В Казани стартовали чтения «Репродуктивный потенциал России»

На «Казанских чтениях» врачи из России обсудят вопросы репродуктивной медицины. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«С 27 по 29 апреля в Казани состоится научно-практическая конференция с российским участием "Репродуктивный потенциал России: Казанские чтения". "Казанские чтения" - это самый масштабный проект для Приволжского федерального округа по этой тематике, это возможность для врачей приобщиться к масштабным мероприятиям, к насыщенной научной программе с участием лидеров профессии», – рассказали в Минздраве РТ.

На чтениях будут охвачены все разделы репродуктивной медицины: материнская смертность, демография, междисциплинарное взаимодействие, задачи и перспективы службы охраны материнства и детства, подготовка к беременности, ведение беременности, родов и послеродового периода, детская и подростковая гинекология, планирование семьи и другие медицинские темы.

«На конгрессе будут награждены победители конкурса на звание "Лучшая медицинская организация по акушерско-гинекологическому профилю Приволжского федерального округа-2021" по версии МАРС», – добавили в пресс-службе Минздрава РТ.

Также пройдет «Школа юридической самообороны врача» и традиционный семинар для организаторов здравоохранения «Главврач XXI века».