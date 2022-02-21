В Казани стартовала заявочная кампания для волонтеров чемпионата мира по волейболу – 2022

В Казани стартовал прием заявлений от желающих стать волонтерами на чемпионате мира по волейболу FIVB 2022 года, который пройдет в России в августе—сентябре. Во всех вузах Татарстана расскажут о том, что будет входить в область деятельности волонтеров, о самом турнире и многом другом. Первым таким учебным заведением стал ПГУФКСиТ.

Прием заявок будет продолжаться до апреля.

«Волонтеры не используются на матчах чемпионата России по волейболу. Сейчас же будет много болельщиков из разных стран. Мы ожидаем полные трибуны. Волонтеры будут помогать в навигации, создавать позитивное настроение, где-то помогать спортсменам, также рассчитываем на помощь волонтеров-медиков», — заявил руководитель операционной деятельности в Казани АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Михаил Леонов.

Он добавил, что матч между санкт-петербургским и казанским «Зенитом» пройдет в формате чемпионата мира, в том числе с точки зрения волонтерской деятельности.

Добровольцев набирают по двум основным направлениям: от оргкомитета и городские волонтеры. Первые будут работать непосредственно на спортивных объектах, а вторые — вблизи их и на территории всего города, пояснила функциональный менеджер управления по работе с волонтерами и обеспечению униформой АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Альбина Ахатова.

«Всего мы планируем отобрать порядка 600 волонтеров для Казани. Все они пройдут специальное обучение, которое начнется в июне. Ранее, в марте, начнутся собеседования. Мы предоставляем волонтерам стильную яркую экипировку, горячее питание во время смен, страхование, бесплатный проезд на общественном транспорте и сувенирную продукцию», — сообщила она.

Для того чтобы стать волонтером, нужно быть совершеннолетним, коммуникабельным, стрессоустойчивым, уметь работать в команде и знать английский язык на уровне не ниже intermediate, заключила Ахатова.

Подать заявку можно на специальном сайте.

Напомним, что в этом году в России впервые пройдет чемпионат мира по волейболу. Матчи примут 10 разных городов, в том числе и Казань, где пройдет шесть встреч. Планируется, что волонтеры будут работать с конца августа до 4 сентября.