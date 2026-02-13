В Казани стартовала XVII Кадетская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта

В Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» проходит с 11 по 13 февраля XVII Республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди кадет. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Соревнования проводятся ежегодно на протяжении 16 лет при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Министерства образования и науки РТ. Учредителем Кубка выступает Республиканская общественная организация ветеранов войны «Союз ветеранов Республики Татарстан» имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина. Участие в спартакиаде принимают 150 воспитанников из 15 государственных кадетских общеобразовательных учреждений республики.

Основные задачи мероприятия — формирование патриотического сознания, уважения к героической истории Отечества, развитие личностных качеств, необходимых для военной службы, а также повышение ее престижа.

В течение трех дней кадеты будут состязаться в интеллектуальных, творческих, военно-прикладных и спортивных дисциплинах. В программе: конкурс визиток, строевая подготовка, снаряжение магазина АК-74, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, подтягивание на перекладине, челночный бег, военно-тактическая игра «Дорога Победителей!», а также викторина «Ратные страницы истории России», конкурс эссе и комплексное испытание по дисциплинам государственной итоговой аттестации.

Победители в личном и командном зачетах будут награждены грамотами и кубками. Команда, занявшая первое место, получит переходящий вымпел и переходящий Кубок имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина.

В ведомстве отметили, что в настоящее время воспитанники кадетских школ республики готовятся к участию в окружных военно-патриотических сборах «Гвардеец». Подобные проекты, проводимые в Приволжском федеральном округе, способствуют повышению мотивации и дисциплины среди молодежи.

Республиканская спартакиада является значимой частью реализации национального проекта «Молодежь и дети». Благодаря этой инициативе в регионе создаются условия для формирования у подрастающего поколения патриотического сознания, гражданской ответственности и готовности к защите Отечества.