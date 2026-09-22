В Казани стартовала выставка коммерческих автомобилей Comtrans

Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans стартовала сегодня в столице Татарстана на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо». Старт мероприятию дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Татарстан не случайно выбран местом проведения выставки. Наша республика является одним из лидеров в области автомобилестроения: Татарстан производит 7,4% объема промышленной продукции страны. Более 40 тыс. жителей республики заняты в этой сфере», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что автозаводы республики являются визитной карточкой Татарстана и известны по всему миру. Так, только КАМАЗ занимает 40% отечественного рынка большегрузных автомобилей, и за последние пять лет произведено более 200 тыс. автомобилей.

Отметим, что Comtrans – это крупнейшая специализированная выставка коммерческих автомобилей с 25-летней историей, которая впервые проходит в Казани. Мероприятие собрало ведущих мировых и отечественных производителей грузовиков, автобусов, LCV, спецтехники, прицепов и полуприцепов, запчастей, оборудования для СТО.

Выставка будет работать ежедневно с 22 по 25 сентября в МВЦ «Казань Экспо». В экспозиции можно будет увидеть машины для магистральных и региональных перевозок, городских служб, строительства и других отраслей.