В Казани стартовала всероссийская конференция «Наследие в цифре»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках Kazan Digital Week стартовала III Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие в цифре». На церемонии открытия выступили председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Мы с вами на пороге нового национального проекта „Экономика данных и цифровая трансформация“, некоторые его параметры обозначил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что на его реализацию будет направлено не менее 700 млрд рублей. Новый национальный проект станет логичным продолжением программы „Цифровая экономика“, работа которой завершается в текущем году», — напомнил Иван Гущин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также поделился отдельными результатами внедрения информационных технологий в сферу охраны культурного наследия. На государственной охране находятся около 6 тысяч объектов культурного наследия, 13 исторических поселений, два из них — федерального значения.

«За каждой цифрой — разные по своему формату данные. Их оцифровкой и внесением в информационные системы в Татарстане занимается подведомственное учреждение „Центр культурного наследия Татарстана“. С 2022 года создан специальный отдел цифровизации, в условиях противостояния новым вызовам и угрозам в информационной среде в штат Комитета в этом году введены специалисты, обеспечивающие цифровую безопасность», — рассказал Гущин.

Также в числе результатов — полный переход комитета на российскую ОС Astra Linux и дистанционное оказание услуг через единый портал государственных услуг. Всего их 15, в том числе пять массовых. Так, к примеру, за восемь месяцев комитет обработал почти тысячу запросов по услуге «Заключение о наличии ограничений на территории, подлежащей освоению».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если говорить о цифровом мире — сегодня мы все в нем. Без него сложно представить свою жизнь и тем более работу, когда необходимо апеллировать большими данными, систематизировать имеющееся наследие и преобразовать его в цифру», — сказала в своем приветствии Лейла Фазлеева.

Вице-премьер РТ отметила взаимодействие межведомственных структур республики. Речь не только о вузах, но о работе с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, органами государственной власти и местного самоуправления.

Один из результатов этого взаимодействия — 100% наполнение единого реестра недвижимости с полными и точными сведениями об объектах культурного наследия и их территориях.

«Еще раз повторюсь, что такие встречи нужны не для того, чтобы мы доложили о результатах, а прежде всего для того, чтобы мы обменялись мнениями и практиками, которые можно использовать в нашей работе», — заключила Фазлеева.

Для наглядного понимания «цифровизации» в сфере охраны культурного наследия республики Институт дизайна и пространственных искусств КФУ провел выставку современных технологий.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди представленного оборудования — LiDAR-локаторы, новое поколение геодезических приборов. При помощи сканера, который можно поместить за спину или на транспортное средство, специалист может получить «облако точек» — трехмерную модель местности. Подобные модели используются в архитектурном проектировании. В течение пяти лет передовые организации перейдут на такое оборудование, уверены в институте.

Также на стендах разместили инструменты для неразрушающего контроля, например ультразвуковые томографы. При помощи звука специалист может увидеть все полости внутри каменного или металлического блока, «заглянуть внутрь» материалов, определить их состав.