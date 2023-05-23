В Казани стартовала всеармейская олимпиада по военно-профессиональной подготовке

Сегодня в Казанском высшем танковом училище стартовал всеармейский этап Международной олимпиады курсантов военных вузов по военно-профессиональной подготовке.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как стало известно «Татар-информу», в течение нескольких дней курсанты будут соревноваться в:

тактической и тактико-специальной подготовке;

осуществлении гуманитарной миссии;

огневой подготовке;

военно-спортивной подготовке.

В спартакиаде принимают участие более 30 высших учебных заведений Министерства обороны РФ.