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Общество 23 мая 2023 09:15

В Казани стартовала всеармейская олимпиада по военно-профессиональной подготовке

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Сегодня в Казанском высшем танковом училище стартовал всеармейский этап Международной олимпиады курсантов военных вузов по военно-профессиональной подготовке.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как стало известно «Татар-информу», в течение нескольких дней курсанты будут соревноваться в:

  • тактической и тактико-специальной подготовке;
  • осуществлении гуманитарной миссии;
  • огневой подготовке;
  • военно-спортивной подготовке.

В спартакиаде принимают участие более 30 высших учебных заведений Министерства обороны РФ.

#минобороны рф
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