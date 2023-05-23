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В Казани стартовала всеармейская олимпиада по военно-профессиональной подготовке
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Сегодня в Казанском высшем танковом училище стартовал всеармейский этап Международной олимпиады курсантов военных вузов по военно-профессиональной подготовке.
Как стало известно «Татар-информу», в течение нескольких дней курсанты будут соревноваться в:
- тактической и тактико-специальной подготовке;
- осуществлении гуманитарной миссии;
- огневой подготовке;
- военно-спортивной подготовке.
В спартакиаде принимают участие более 30 высших учебных заведений Министерства обороны РФ.
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