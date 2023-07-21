В Казани стартовала военно-спортивная лагерная смена «Время героев»

В республиканском центре спортивно-допризывной подготовки «Патриот» стартовала 21-дневная военно-спортивная лагерная смена «Время героев». Порядка 300 школьников со всего Татарстана получат знания по основам военной службы, встретятся с ветеранами и участниками спецоперации, поиграют в лазертаг, посетят мастер-классы и многие другие мероприятия.

«Здесь собрались одни патриоты. Инструкторы, имеющие, в том числе, и боевой опыт, научат вас замечательным навыкам, которые будут полезны. Думаю, что подготовленная программа будет интересной для вас. Надеюсь, вы уедете домой наполненные впечатлениями и будете всем рассказывать, как здорово провели три недели в центре “Патриот”», – обратился к участникам смены замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

В течение смены ребята изучат основы огневой, тактической, медицинской, физической, специальной и стрелковой подготовки, получат возможность поработать с беспилотными летательными аппаратами.

Также пройдут встречи с ветеранами и участниками спецоперации, спланирована экскурсионная программа с обзорной экскурсией по Казани, посещением интерактивного музея по истории Отечества на «Казанской ярмарке», военно-тактические игры «Лазертаг» и «Фаертаг», командообразующие, ролевые и спортивные игры, а также кинопросмотры, квесты и различные мастер-классы.

«Дорогие ребята, я горжусь вами. Вы – то самое поколение, на которое мы возлагаем большие надежды. Именно вы будете выстраивать новую историю России. И подобные военно-спортивные лагеря – это одна из возможностей стать настоящим Героем Отечества. Кем бы вы не стали в дальнейшей жизни, умение защищать свой дом – это очень важно», – добавила замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Во время церемонии открытия школьники увидели показательное выступление татарстанских курсантов, которые продемонстрировали навыки спортивной и боевой подготовки.

Ранее первая подобная лагерная смена в Татарстане прошла в лагере «Чайка» Высокогорского района. До конца года в республике организуют еще одну такую смену.