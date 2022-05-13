В Казани стартовала стратегическая сессия по университетскому технопредпринимательству

В столице Татарстана началась двухдневная стратегическая сессия, посвященная роли вузов республики в федеральном проекте развития университетского технологического предпринимательства. Обсуждения и дискуссии проходят на площадке КГАСУ, их участниками стали председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук, помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов и другие официальные лица.

По словам Андрея Омельчука, федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» позволит отечественным вузам эффективнее взаимодействовать с реальным сектором экономики, внедряя в него инновации. Ключевым элементом здесь является экосистема стартапов, построенная на инвестициях, а не на грантовых конкурсах.

«Выделяемые на это средства должны иметь характер инвестиционных, и стартап-студии здесь работают не в качестве научного клуба, а как юридическое лицо для инвестирования, развития стартапов и создания новых технологических цепочек. Компетенции по развитию предпринимательства должны стать базовыми, особенно для инженерных и технических университетов. Необходимо создавать инновационный пояс не только внутри вуза, но и на его внешнем контуре», — обратился к участникам стратегической сессии Омельчук.

Он добавил, что в этой сфере Татарстан имеет хорошие позиции как регион с сильными научными школами и развитым предпринимательским сообществом.

«У Татарстана большой потенциал: здесь есть инновационная активность, развивается наука, есть все инструменты в сфере предпринимательства», — подчеркнул Андрей Омельчук.

Его слова дополнил помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов. Он напомнил, что еще прошлой осенью на федеральном уровне было принято постановление со списком из 42 инициатив в сфере социально-экономического развития страны. Одна из них – создание платформы университетского технологического предпринимательства. Другая инициатива из этого перечня запустила конкурс на создание передовых инженерных школ по всей стране.

«Татарстан принимает самое активное участие в обеих инициативах. Четыре наших вуза уже заявились на конкурс по созданию передовых инженерных школ. И сегодня мы запускаем стратегическую сессию по второй инициативе, связанной с технологическим предпринимательством в университетах. Мы будем подготавливать наши вузы для участия в этом проекте», — резюмировал Альберт Гильмутдинов.

Упомянутые инициативы должны привести экономику страны к настоящему технологическому рывку, убежден председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.

«Сегодня тема технологического предпринимательства очень актуальна — с учетом внешнего санкционного давления на нашу страну, когда ряд импортных технологий перестал быть доступен. И всё это нужно делать у себя. У нас уже есть решения, которые нужно развивать и доводить до производства. В этом нам помогут технологичные стартапы, которые активно поддерживаются государством», — поделился своим видением ситуации Рифкат Минниханов.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» представляет собой одну из инициатив национального проекта «Наука и университеты». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.