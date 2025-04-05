В Казани стартовала республиканская акция «Вахта памяти – 2025»

Фото: пресс-служба РОМО «Объединение «Отечество» РТ

У Вечного огня в казанском парке Победы дали старт республиканской акции «Вахта памяти – 2025». На торжественной церемонии медальон красноармейца Габдуллазяна Сабирова был передан его правнучке. Молодежные организации и высокие гости из числа чиновников почтили память солдат, не вернувшихся с войны, и возложили цветы к мемориалу.

«Акция «Вахта памяти» – значимое событие не только для Татарстана, но и для всей России. Деятельность поискового движения вызывает глубочайшее уважение, так как именно вы восстанавливаете память о тех людях, которые сделали в годы Великой Отечественной войны все возможное, чтобы защитить нашу Родину. Для всех нас это великий пример, светлая и добрая им память», – отметил главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов.

Фото: пресс-служба РОМО «Объединение «Отечество» РТ

Главный федеральный инспектор поздравил всех присутствующих с наступающим праздником – Днем Победы. Также он выразил уверенность, что соотечественники, участвующие сейчас в специальной военной операции, – достойные наследники тех, кто тогда ковал ту Победу.

«Акция «Вахта памяти» не имеет аналогов в мире. Именно здесь участники рассказывают о героическом подвиге советского народа, который ковался как на полях сражений, так и в тылу. Хочу поблагодарить каждого за вклад в сохранение истории нашей страны», – добавил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба РОМО «Объединение «Отечество» РТ

После торжественного открытия акции на базе Всероссийского информационно-поискового центра состоялось заседание совета командиров поисковых объединений Татарстана, входящих в региональную общественную молодежную организацию «Объединение «Отечество». Поисковики обсудили планы на грядущий полевой поисковый сезон и мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По решению Президента РФ Владимира Путина 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества.