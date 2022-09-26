Метшин о запуске тепла в Казани: «Есть те, кто торопят, а другие готовы подождать»

Сегодня в Казани стартует отопительный сезон. При этом в отличие от жилых домов большинство соцобъектов уже отапливается. Мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике поручил управляющим компаниям не затягивать с подачей тепла в квартиры горожан.

«Мы пережили прохладный сентябрь. Во многих социальных объектах тепло уже включено. По жилому фонду разная ситуация. Как всегда, есть те, кто требуют включить тепло поскорее, и есть те, кто готов и подождать», — отметил он.

Метшин призвал глав администраций города и УК прислушаться к пожеланиям жителей, а также решать вопросы в диалоге с жителями.

«Прошу в диалоге с жителями внимательно прислушаться к их пожеланиям. Учитывая температурный режим, давайте постепенно подключать тепло», — поручил он.