В Казани стартовала новогодняя программа в парках и скверах «Мерцание»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В предстоящие новогодние праздники множество мероприятий пройдет по всей Казани. Новогодняя парковая программа в этом году называется «Мерцание», она охватит 26 общественных пространств города – это 161 событие для горожан и туристов. Праздничные события на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«1 января пройдет наше любимое событие – в парке «Крылья Советов» состоится концерт «Голубой огонек», когда мы все вместе встречаем Новый год так, как его встречали, например, в 70-х, 80-х или 90-х. В этом году мы окунемся в атмосферу 90-х как раз. 4 января ждем всех у Центра семьи “Казан”, где пройдет первая вечеринка в болоньевых штанишках, которая погрузит нас в атмосферу горнолыжного курорта. Здесь также будет работать таролог, который бесплатно будет предсказывать всем желающим будущее на следующий год. Начало программы в 14.00», – рассказала Латыпова.

6 января в парке Горького пройдет большое семейное событие – фестиваль зимних забав. По словам Латыповой, на фестивале будет представлено множество видов спорта, соревнуясь в которых семьи смогут побороться за звание лучшей спортивной семьи Казани. В Горкинско-Ометьевском лесу в этот же день пройдет необычный квартирник – вечер татарского стендапа.

«Очень интересное мероприятие – серия новогодних утренников, которые мы делаем совместно с домами культуры города. 3 января все парки будут усыпаны детишками, которые будут показывать свои номера и получать за это подарки. 7 января будет повтор Рождественского хора а капелла – выступит группа «Атмосфера» в Саду рыбака. Это новое пространство, которое открылось в этом году. Хор этот уже пел в Лядском саду 25 декабря. Несмотря на снегопад было много жителей – около 200 человек, всем очень понравилось», – сказала директор Дирекции парков и скверов Казани.

Кроме того, организаторы, отметила она, запустили отдельный сайт, где теперь можно отслеживать актуальное расписание мероприятий и изменения в нем – https://parkikazani.ru

Программа «Мерцание» стартовала 19 декабря с открытием первой городской елки у Чаши. Завтра, 29 декабря, открытие городских елок завершится в парке «Светлая долина», вторая очередь которого была сдана в этом году. Городская елка здесь появится впервые.