В Казани стартовала международная программа в честь Софии Губайдулиной

В Казани в рамках проекта «Международные культурные центры» проходит серия мероприятий, посвященных 95-летию композитора Софии Губайдулиной. Программа объединяет российских и зарубежных деятелей культуры и искусства и продлится до 8 октября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала искусствовед, заслуженный работник культуры РФ, доцент, эксперт Министерства культуры России и куратор проекта «Международные культурные центры» Юлия Большакова.

По ее словам, проект «Международные культурные центры» был инициирован Министерством культуры РФ в 2014 году по поручению Президента России. Ежегодно на конкурсной основе выбираются несколько регионов, где реализуются такие культурные программы. В 2026 году участниками проекта стали Брянск, Казань, Петрозаводск и Уфа.

«Цель и задача международных культурных центров – создание пространства, в котором наши отечественные и зарубежные деятели культуры и искусства осуществляют творческое взаимодействие в создании того, что мы называем интеллектуальным творческим продуктом», – отметила Большакова.

Одним из результатов такого взаимодействия становятся совместные концерты, создание и исполнение новых произведений современных композиторов, а также образовательные мероприятия. В программу входят мастер-классы, лекции, круглые столы и другие форматы, позволяющие российским и зарубежным участникам обмениваться опытом и работать над новыми творческими проектами.

Особенностью казанской программы стало ее посвящение 95-летию Софии Губайдулиной – одного из наиболее известных композиторов XX века. По словам Большаковой, ее имя объединяет мероприятия, которые проходят в городе с 29 сентября по 8 октября.

«Все эти мероприятия посвящены созданию и исполнению современной музыки в самых различных форматах, включая форматы театральных и мультипрограммных представлений», – рассказала куратор проекта.

В реализации программы участвуют несколько культурных и образовательных организаций. Среди них – Союз композиторов, Центр современной музыки Софии Губайдулиной и Казанская государственная консерватория. На площадке консерватории проходят мастер-классы и лекции зарубежных гостей. Здесь же состоялся круглый стол с участием студентов-композиторов, которые смогли непосредственно включиться в профессиональную дискуссию.

Большакова отдельно подчеркнула роль Центра современной музыки Софии Губайдулиной, который обеспечивает проведение значительной части мероприятий проекта.

«Задача этого проекта – объединять людей и давать новые импульсы для развития и международных отношений, и той деятельности, которой занимаются работники искусства», – сказала она.

Приветствие участникам проекта также направила министр культуры России Ольга Любимова. В своем видеообращении она отметила, что в этом году культурный диалог проходит на площадках Татарстана, Башкортостана, Карелии и Брянской области. Программа объединяет российских и зарубежных участников и приурочена к Году единства народов России.

По словам Любимовой, особое внимание в рамках проекта уделяется традициям и искусству, которые формируют культурное наследие России, а также передаче знаний и ценностей от поколения к поколению.

«Уверена, работа международных культурных центров на базе региональных учреждений культуры будет способствовать приобщению к богатству и многообразию отечественного искусства», – подчеркнула министр.