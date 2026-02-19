В Казани стартовала международная научная конференция, посвященная Фатиху Амирхану

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Академии наук Татарстана стартовала международная научная конференция «Фатих Амирхан в социокультурных контекстах ХХ века», посвященная 140-летию со дня рождения выдающегося татарского писателя и литературного критика.

«Талант Фатиха Амирхана возвысил татарскую литературу над узкими этническими рамками, ставя ее вровень с лучшими образцами русской и европейской классики. Уверен сегодняшняя конференция будет способствовать новому прочтению произведений и трудов Фатиха Амирхана, послужит популяризации творческого наследия достойного представителя татарских интеллектуалов», – отметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фатих Амирхан – классик татарской литературы и видный деятель просветительства начала XX века, отстаивал идею развития татарского народа, активно призывая к прогрессу в образовании, науке и культуре, пропаганде общечеловеческих ценностей. Своей деятельностью он воплотил новый тип личности – просвещенного интеллигента, впитавшего европейские культурные достижения, напомнил Минниханов.

В течение двух дней ученые из разных стран не только обсудят наследие Фатиха Амирхана, но и подискутируют на темы лидеров татарской нации начала XX века и творчества классиков в ситуации смены художественных парадигм.