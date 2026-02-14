В Казани стартовала «Лыжня России-2026»

Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 14 февраля, в Казани стартовала 44-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2026».

Массовые забеги проходят с 9:00 мск на четырех площадках: на стадионе «Локомотив» (пос. Юдино), в Горкинско-Ометьевском лесу, в березовой роще ЖК «Дербышки» и у поймы реки Казанки (пересечение улиц Гаврилова – Чуйкова).

Мероприятие ежегодно проходит в рамках реализации Государственной программы «Спорт России», направленной на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни.

В целях повышения духа патриотизма и активной гражданской позиции на мероприятии будут организованы различные тематические забеги. Например, на центральной площадке на стадионе «Локомотив» пройдет забег, посвященный 100-летию со дня образования ФСО «Динамо» в РТ, а в Березовой роще состоится семейный забег.

Кроме того, в массовых забегах дистанцию 2 километра пробегут ветераны Специальной военной операции.