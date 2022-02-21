В Казани стартовала кукольная театральная лаборатория «Экият-LAB»

Сегодня в Татарском Государственном театре кукол «Экият» стартовал первый день III кукольной театральной лаборатории «Экият-LAB», которая продлится до 25 февраля. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в учреждении.

В течение пяти дней артисты и сотрудники театра разберут вопросы петрушечного театра, особенности устройства кукол-марионеток и различные способы работы с ними.

По словам худрука театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева, для лаборатории были выбраны самые известные и востребованные мастера в современном кукольном сообществе.

«„Экият-LAB“ в очередной раз подтверждает, насколько нужен театру такой внутренний мобилизующий „творческий штурм“, который, мобилизуя все силы театра, за несколько дней обновляет и обогащает всех, кто причастен к этому вдохновляющему процессу», — отметил Ильгиз Зайниев.

Лаборатория пройдет при участии известных театральных деятелей из Москвы и Санкт-Петербурга. В Казань приехали главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. Сергея Образцова, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Виктор Антонов, художественный руководитель театра «Бродячий вертеп» Александр Греф.

В кукольную лабораторию также включено направление «Искусство художественного слова». Доцент кафедры сценической речи РГИСИ Дмитрий Кошмин из Санкт-Петербурга проведет тренинги по технике речи и актерскому мастерству для актеров театра «Экият».