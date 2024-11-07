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В Казани стартовала конференция по компьютерной обработке тюркских языков
В Казани стартовала ХII Международная конференция по компьютерной обработке тюркских языков TurkLang-2024. Мероприятие проходит в столице Татарстана уже в третий раз. Открыл его президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
Согласно программе конференции, запланирован круглый стол «Искусственный интеллект: состояние и перспективы», тематические секции в рамках которых представят 76 докладов. А 10 ноября должна пройти экскурсия в Великий Болгар для участников международной встречи.
Участники обсудят развитие тюркских языков при помощи искусственного интеллекта, стандарты создания интеллектуальных учебников, языковые сервисы и многое другое.
Ожидаются выступления заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, министра образования РТ Ильсура Хадиуллина и других.
Организаторами международной конференции являются Институт прикладной семиотики АН РТ, Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (Астана, Казахстан) и Стамбульский технический университет (Турция).
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